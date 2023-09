Na Festivalu slovenskega filma tudi Gergolet, Gruden in Mozetič

Na Festivalu slovenskega filma (FSF), ki vsakič prinaša pregled domače filmske produkcije, se bo letos za nagrade vesna potegovalo 55 filmov različnih žanrov, od tega 14 celovečernih.

V tekmovalnem sporedu bodo tudi Kinoateljejev dokumentarec Dva koraka od Baltika do Jadrana v režiji Jana Mozetiča in film Melania, ki ga nekdanji prvi ameriški dami posveča tržaški režiser Jurij Gruden ter italijansko-slovenski koprodukciji, in sicer Mož brez krivde Ivana Gergoleta (goriški producent je Transmedia) ter Kakšno življenje! Giuseppeja Battistona.

Program in obseg FSF po besedah direktorice Slovenskega filmskega centra (SFC) Nataše Bučar potrjujeta, da slovenska kinematografija nastaja kontinuirano in se po številu filmov ohranja oziroma celo nekoliko povečuje. V letošnjem programu je opazen tudi napredek pri dokumentarnem filmu, kar je po njeni oceni plod prizadevanj na SFC, da poleg igranega filma spodbujajo tudi dokumentarni in animirani film. Za obe področji so povečali tako programske aktivnosti kot sredstva. Na FSF bo tako med celovečernimi filmi polovica dokumentarnih, med 16 kratkimi filmi tekmovalnega programa pa bo pet dokumentarnih, pet animiranih in šest igranih.

FSF bo 3. oktobra odprl portret družine jadralca Jureta Šterka Šterkijada v režiji Igorja Šterka. Svetovno premiero bodo ob tem doživeli še filmi Poslednji heroj Žige Virca, Vzornik Nejca Gazvode in Opazovanje Janeza Burgerja, vsi so tudi v tekmovalnem delu celovečercev, ki jih bodo ocenjevale igralka Anuša Kodelja, režiserka in scenaristka Andrina Mračnikar ter kritičarka in publicistka Ana Šturm.

FSF bo potekal v Portorožu od 3. do 8. oktobra, in sicer v Avditoriju in razstavišču Monfort. V spremljevalnem delu bodo počastili nekaj obletnic, strokovni del pa bo med drugim posvečen filmski fotografiji in filmskim snemalcem.