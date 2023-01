Na jug se je odpravil še dedek

Trideset let po eni najbolj znanih slovenskih komedij Babica gre na jug, ki je začtek devetdesetih let spravila v slovenske filmske dvorane izredno številno gledalcev, se je Vinci Vogue Anžlovar, režiser, ki je takrat zaslovel kot osemindvajsetletni študent ljubljanske akademije tokrat vrnil pred publiko kot šestdesetletni filmar.

Babico je nadomestil z dedkom in tudi njega poslal na jug. Tokrat ne v Portorož, pačpa južneje; v Makedonijo.

Junaka zgodbe sta stara prijatelja Boris in Vlado. Boris je v bolnišnici in njegovo zdravstveno stanje je zelo hudo. Vlado se z dejstvom, da mu najboljši prijatelj in stari tovariš v jazz ansamblu umira noč nikakor sprijazniti in ga zato na skrivaj ugrabi in odpelje na “prostost”.

Vlado krene tako v smeri Makedonije. Cilj norega potovanja je ponovno srečnje med Borisom in dolgoletno, nikoli izsanjano ljubeznijo Nedo, s katero je zaradi nesrečih spletov okoliščn pred leti prekinil stike. Sprva gre vse po planu, potem pa jima pot prekriža Rominja Esma, ki je bila prič umoru in je sedaj na begu pred gangsterji.

Trije junaki se znajdejo sredi nevarnih obračnavanj med bivšimi trgovci z orožjem in policijo.

Čprav se film zače izrazito akcijsko, kmalu prevlada komiči del zgodbe, ki v marsičm spominja na film izpred treh desetletji, tisti, ki še danes velja za prvi ceovečrec takrat samostojne Slovenije.

Dedek gre na jug je tako zgodba o upanju, pričkovanju, uresničnih željah in prijateljstvu, ki tudi za Borisa in Vlada predstavlja tudi osmislitev življenja.

Dedek gre na jug

Slovenija, 2022

Režija: Vinci Vogue Anžlovar

Igrajo: Boris Cavazza, Vlado Novak in Zala Djurić