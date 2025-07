Na Kras prihaja poletna šola prevajanja

V Volčjem Gradu pri Komnu bo od četrtka do nedelje (od 24. do 27. julija) potekala poletna delavnica prevajanja književnosti. Namenjena je študentom in študentkam slovenistike in italijanistike ter vsem, ki že prevajajo in želijo izpopolniti svoje znanje. Mesta so že zapolnjena.

Želijo si več prevajalcev v dvojezičnem okolju

»Ideja o poletni šoli prevajanja se je rodila iz želje, da bi imeli več prevajalcev, saj jih - ne le v naši založbi - zelo potrebujemo in vseskozi iščemo. Živimo in delujemo v okolju, kjer je dvojezičnost doma, zato se dobro zavedamo, kako pomembno je nadgrajevati in izpopolnjevati svoje znanje,« je povedala Martina Kafol, urednica pri Založništvu tržaškega tiska (ZTT) in idejna vodja poletne šole SateLIT.

Šola je nastala na pobudo ZTT in Zavoda dobri svet v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik Univerze v Ljubljani, Društvom slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) in sežansko Kosovelovo knjižnico ter pod pokroviteljstvom Občine Komen. Mentorica za prevajanje v italijanski jezik bo Lucia Gaja Scuteri, mentorica za prevajanje v slovenščino pa bo ena najvidnejših slovenskih in evropskih prevodoslovk Martina Ožbot.