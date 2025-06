Na letošnjih Melodijah morja in sonca več novosti

Letošnja, 44. izvedba festivala Melodije morja in sonca (MMS), ki bo na odru Avditorija Portorož potekala 5. julija, bo poskrbela za številne novosti, so organizatorji povedali na današnji novinarski konferenci v Portorožu. Prav tako so tekmovalci prevzeli svoje številke nastopov. Tudi letos bosta festival vodila Lorella Flego in Mario Galunič.

Kot je pojasnil umetniški vodja festivala Andrea F, si želijo še naprej spoštovati tradicijo festivala, a hkrati vpeljujejo izboljšave na področju že lani začetega dolgoročnega postopka spreminjanja percepcije festivala. V ta namen ustvarjajo tako imenovani festivalski teden, ki bo v prvem julijskem tednu v Portorožu poskrbel za pravi praznik glasbe, je dodal. Radijska vas bo družila radijske ekipe in izvajalce ter ustvarjalce festivala.

Letos bo festival v odloženem prenosu na voljo tudi poslušalcem Radia Trst A. Ta bo zaživela zahvaljujoč izmenjavi vsebin nacionalnih medijskih hiš v regiji znotraj projekta o čezmejnem sodelovanju.

Tudi letos se bodo tekmovalci predstavili na tako imenovanem predstavitvenem večeru. Ta bo v Portorožu potekal v torek, 1. julija.

Na novinarski konferenci so se nastopajoči seznanili tudi z vrstnim redom. Kot prvi bo 5. julija nastopil Boštjan Pertinač (Več kot beseda), nato pa sledijo Avtomobili (Ti ne veš), Eva Lorbek (Šepet valov), Cheapkiss Band (Mi imamo vse na dlani), Lara Krneža (Morje povej), Aleksander Novak (Je ob tebi dosti sonca), Tanja Lončar (Poti Aleksandrink), Patrik Mrak (S tokom nemirnega morja), Angelica Zacchigna (Mai piu), Oto Pestner (Ko bi znal), Regen (Jaz in ti), Rok Ahačevčič (Tiran), Dare Kaurič (Kristalno jasno), pod zaporedno številko 14 pa bo kot zadnja nastopila Samantha Maya (Horizont).

V glasovanju za veliko nagrado MMS enakovredno sodelujejo javnost s telefonskim glasovanjem, del občinstva v Avditoriju Portorož, žirija izbranih radijskih postaj in strokovna žirija. Ob tem bo strokovna žirija podelila še nagrado Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega glasbenega izvajalca oziroma avtorja na festivalu.