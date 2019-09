Na londonski dražbi Joyceovi Dublinčani s posvetilom tržaški učenki

V škotskem Glasgowu se je nek občan spomladi letos odločil, da končno pregleda vsebino škatel s knjigami, ki mu jih je bila zapustila pokojna mati. Med njimi je naletel na veliko dragocenost, ki bi mu lahko celo spremenila življenje. Gre za prvo izdajo zbirke kratkih zgodb Dublinčani Jamesa Joycea iz leta 1914, to pa še ni vse: v njej je avtorjevo posvetilo najditeljevi babici, Tržačanki Beatrice Richetti por. Randegger, ki je bila ena izmed Joyceovih učenk. Delo bo v četrtek, 26. septembra, naprodaj na dražbi v Londonu, organizatorji po pisanju dnevnika The Irish Times ocenjujejo, da naj bi bila njegova vrednost med 100 in 150 tisoč funti (približno med 113 in 170 tisoč evri)

Beatrice (Bea) Richetti je izhajala iz pomembne tržaške družine, njen oče Ettore je bil na čelu lokalne judovske skupnosti.