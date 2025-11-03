Na ogled nekdanje umetnine iz Kulturnega doma

Starejši obiskovalci tržaškega Kulturnega doma se bodo ob pogledu na bronaste umetniško oblikovane kljuke spomnili časov, ko so te krasile mogočna črna usnjena vrata ob vhodu v dvorano. Mlajši, vajeni rdečih protipožarnih vrat, jih bodo prvič videli ... tako eni kot drugi pa bodo ob ogledu razstave Fokus izvedeli, da jih je oblikoval akademski kipar Frančišek Smerdu in na njih upodobil dve ženski figuri.

Razstavo Fokus: Umetnine, prisotne v Kulturnem domu ob otvoritvi so odprli ob petkovi premieri Slovenskega stalnega gledališča, Goldonijevi Kavarni. V pritličnih prostorih bo na ogled do 31. marca 2026. Po uvodnih pozdravih predsednika SSG Ivana Jevnikarja in Bogomile Kravos v imenu Društva Slovensko gledališče (ob omenjenih ustanovah je pri organizaciji sodelovalo tudi društvo Kons), je o razstavi nekaj več povedal njen kurator Sandi Renko. Izrazil je željo, da bi se bolje zavedali umetniške vrednosti »naših velikanov«, likovnih umetnikov, ki izhajajo iz primorskega prostora, a so zasloveli tudi zunaj njega.

Arhitekt Edo Mihevc jih je povabil k sodelovanju ob snovanju Kulturnega doma, izbor del, ki so ob odprtju leta 1964 krasila njegove prostore, je zdaj ponovno na ogled. Na primer velika slika z liki iz gledališke tradicije Jožeta Cesarja, lesena intarzija Avgusta Černigoja, akvareli Roberta Hlavatyja. Obiskovalec je opozorjen tudi na 12.000 unikatnih keramičnih ploščic, s katerimi je Franjo Felicijan prekril stene Kulturnega doma, na ogled so še barvi vitraž Klavdija Palčiča, tapiserija Lojzeta Spacala in dekoracije za gledališko okrepčevalnico, ki jih je ustvaril Avrelij Lukežič. Ta dela zaslužijo vidno mesto, je bilo slišati na odprtju razstave: morda v stalni zbirki Slovencev v Italiji, v katero bi sodil še marsikdo, je pozval Renko.

Razstavo Fokus spremlja katalog z besedilom Magde Jevnikar in fotografijami Maria Magajne oziroma Studia Link. Uredila ga je Ksenija Majovski, oblikoval Rado Jagodic - Studio Link. Razstavo in katalog sta podprla Zadružna kraška banka Trst Gorica ter Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.