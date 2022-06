Na ogled znani in manj znani avtoportreti

V tržaškem Muzeju Revoltella bo do 9. oktobra na ogled izbor avtoportretov iz muzejske zbirke. Teh je skupno okoli 120, za razstavo, ki jo je uredila Susanna Gregorat in so jo odprli danes, pa so izbrali občinstvu povsem neznane ali vsaj manj znane. Gre za četrto razstavo iz projekta, ki ga vodijo pri deželnem zavodu Erpac FJK na temo portreta in avtoportreta. Pred tem so tematske razstave že odprli v tržaškem Skladišču idej (na ogled do 17. julija), v galeriji Lojze Spazzapan v Gradišču (do 18. septembra) in v Palači Attems Petzenstein v Gorici (do 2. oktobra). Zlata nit pri sestavljanju izbora je bil umetnikov pogled na umetnika oz. samoreprezentacija.

Za začetke zbirke Muzeja Revoltella je zaslužen Tržačan Roberto Hausbrandt, eden izmed najbolj podjetnih in poznanih trgovcev s kavo v Italiji. Leta 1958 je tržaškemu muzeju daroval 45 avtoportretov, ki jih je bil kupil pri Luigiju Devettiju, upravitelju znane mestne gostilne, ki so jo od dvajsetih let dalje obiskovali krajevni umetniki. Devetti je sklenil, da bo svojo zbirko sestavil izključno iz avtoportretov, te pa je velikokrat prejel v zameno za okusen obrok.

Hausbrandt je njegovo zbirko dopolnjeval ter v obdobju 1962–1967 in nato 1994 daroval Muzeju Revoltella še ostale pridobljene slike. Njegovih 60 avtoportretov se je tako pridružilo dvajsetim, ki jih je muzej že imel. Zbirko je ta v naslednjih letih nadgrajeval, tako da šteje danes 120 slik. Mejnika časovnega loka sta avtoportreta Jožefa Tominca iz leta 1840 in Leonor Fini iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Poznana so tudi imena ostalih umetnikov, ki podpisujejo razstavljene avtoportrete: Avgust Tominc, Cesare Dell'Acqua, Umberto Veruda, Arturo Fittke, Ruggero Rovan, Giuseppe Barison, Silva Bernt, Cesare Sofianopulo, Piero Marussig in še, manj znani, Francesco Guerrini, Edoardo Variano, Franco Cernivez in Riccardo Carniel. Med »tujci«, ustvarjalci iz drugih okolij, po umetniški kakovosti in izvirnosti izstopajo Enrico Sacchetti iz Toskane, Giuseppe Novello iz Lombardije in Neapeljčan Vincenzo Gemito. Med zanimivostmi tržaške razstave z naslovom Skozi obraz kuratorka navaja še sedem avtoportretov, ki jih je leta 1972 muzeju daroval polkovnik Antonio Fonda Savio, soprog Letizie Svevo in zet pisatelja Itala Sveva.