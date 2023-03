Na ploščku Duelov šov na Hellfestu

Prejšnji teden je zagledal luč sveta nov plošček ameriškega rokenrol benda Duel. Gre za live album oziroma koncert, ki ga je skupina imela lani poleti na zloglasnem glasbenem festivalu Hellfest v Franciji.

Zasedba Duel je nastala leta 2015. Bend, doma v Teksasu, se je relativno hitro začel uveljavljati na ameriški underground glasbeni sceni. Gre za štiričlanski projekt, ki igra stoner metal glasbo z močnim vplivom roka in psihedelije iz sedemdesetih let minulega stoletja. Bend danes sestavljajo pevec in kitarist Tom Frank, basist Alex Wein, ki je pred nekaj leti zamenjal Shauna Avantsa, drugi kitarist Jeff Henson ter bobnar Patrick Pascucci. Med glasbene vzornike skupine spada angleška zasedba Black Sabbath, a tudi drugi bendi, kot so Thin Lizzy, Kiss in heavy metal legende Pentagram ter Iron Maiden.

Frank in ostali so prej igrali v drugih rok in heavy metal skupinah, spoznali pa so se skoraj po naključju v glasbenem studiu Red Nova Rench, ki ga je sicer upravljal (in ga še danes upravlja) kitarist Henson. Že naslednji dan so začeli z vajami in stopili v kontakt z italijansko založbo Heavy Psych Sounds. Skupina je tako leta 2016 izdala prvenec Fears Of The Dead in opravila kar dve turneji ter na tak način uspešno prodrla na evropsko glasbeno sceno. Že leto kasneje je sledila druga plošča Witchbanger, nato live album Live At The Electric Church in leta 2019 plošček Valley of Shadows. Leta 2020 je evropska turneja zaradi pandemije odpadla, zato pa so se fantje posvetili snemanju novih komadov. Leto kasneje je tako prišla na dan nova plošča In Carne Persona, v kateri je bilo veliko več heavy metal melodij oz. tistih kitar, ki so značilne za nov val angleškega heavy metala s konca sedemdesetih let. Uspeh albuma je med drugim pripomogel k temu, da so fante leta 2022 povabili na najbolj imenitni evropski metal rok festival – legandarni Hellfest. Frank in njegovi so se junija odpravili na evropsko turnejo, konec meseca pa nastopili na Hellfestu.

»To je priložnost, ki jo čakaš od začetka kariere,« nam je razkril kitarist Henson. »Hellfest je v bistvu največ, po čemer lahko stremiš, ko igraš tako glasbo, kot jo igramo mi. Koncerti so bili na lanski turneji zelo dobro obiskani, seveda pa smo vsi štirje čakali na nastop na Hellfestu. Sprva je bilo nekaj treme, ki pa je izginila že po prvih notah. Atmosfera je bila imenitna, nabito poln šotor, več tisoč razburjenih rokerjev, prava rokerska ekstaza. Na koncu pa zadoščenje enkratno!«

Duel so poskrbeli za polurni šov. Zaigrali so Wave Of Your Hand in Children Of The Fire iz zadnjega ploščka In Carne Persona, nato še starejše Devil, Strike And Disappear in Electricity ter nastop zaključili z uspešnico iz prvega albuma Fears Of The Dead. Čestitamo, fantje!

Live at Hellfest

Duel

Rokenrol, New Wave Of British Heavy Metal

Heavy Psych Sounds, 2023