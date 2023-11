Na Slovenskem knjižnem sejmu tudi slovenske založbe iz Italije

Znano je, da je knjiga kakor voda, ker si zmeraj utre pot. Slovenski knjižni sejem, ki je eden izmed najpomembnejših knjižno-kulturnih dogodkov v Sloveniji in bo v 39. izdaji potekal od 21. do 26. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, bo torej prava reka knjig, ki bo iskala pot med bralke in bralce predvsem z novostmi, tudi takšnimi, katerih izid je bil tempiran ravno za začetek sejma.

Tega prirejajo letos pod geslom Besedo besedi, na njem se bo zvrstilo 266 dogodkov. Svečano odprtje bo danes ob 18. uri, nakar bo od torka do četrtka za ljubitelje knjig odprt od 9. do 20. ure, v petek in soboto do 21. ure in v nedeljo do 18. ure; vstop ostaja brezplačen.

Tudi letos bodo knjižni »pritoki« prišli iz zamejstva, saj se bodo Slovenskega knjižnega sejma udeležile tri založbe Slovencev v Italiji; povabili smo jih, da ponudbo, s katero gredo v Ljubljano sejmarit, predstavijo našim bralkam in bralcem. Nekaj bo tudi sejemskih dogodkov z zamejskim pečatom. V nedeljskem Primorskem dnevniku smo zato objavili ponudbo treh slovenskih založb v Italiji.

Informacije o poteku in programu sejma so na voljo na spletni strani Knjižnega sejma.