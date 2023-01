Na tržaškem festivalu v ospredju ukrajinski film

Več kot 200 mednarodnih gostov se bo med 21. in 28. januarjem zgrinjalo v Trst, kjer bo v predpandemskem formatu spet potekal Tržaški filmski festival, ki je posvečen filmski produkciji srednje in vzhodne Evrope. Ta bo letos doživel 34. izdajo, na njem bodo ljubitelji sedme umetnosti lahko uživali ob stotih filmih, ki so jih ustvarili avtorji iz več kot 40 držav. Tokrat bo poudarek na ukrajinski filmski produkciji, še posebej ženski. V igri za nagrade bo devet celovečercev, enajst dokumentarcev in sedemnajst kratkih filmov. Prizorišče dogajanja bosta gledališči Rossetti in Miela in kinodvorana Ambasciatori.

Podrobnosti letošnje izredno bogate izdaje so predstavili na včerajšnji novinarski konferenci v deželni palači, kjer sta bili tudi pristojna za kulturo v deželni vladi Tiziana Gibelli in podžupanja Serena Tonel.

Med celovečerci je umetniška vodja Nicoletta Romeo izpostavila romunsko-francoski film Metronom, ki je lani na festivalu v Cannesu prejel nagrado za najboljšo režijo v sekciji Posebni pogledi. Ponosno je napovedala tudi projekcijo ukrajinskega filma Vizija metulja, v tekmovalnem programu bodo predstavili med drugim tudi Fucking Bornholm, Beautiful Helen, Sun, Gentle. Za nagrado se bosta potegovala tudi hrvaški film Safe Place in slovenski film Zbudi me. Slednji film je režiral Marko Šantić, pri pisanju scenarija pa je sodeloval tudi pisatelj Goran Vojnović. V filmu Šantić odpira pereče vprašanje ksenofobije in islamofobije v slovenskem prostoru, in sicer tako, da raziskuje naelektreno ozračje med jeseniškimi »domorodci« in muslimanskimi priseljenci, ki v Sloveniji živijo že tretjo generacijo.

V tekmovalnem dokumentarnem programu bodo predstavili enajst filmov, daleč največ filmov pa se bo za nagrado potegovalo v programu kratkih filmov. Kar 17.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.