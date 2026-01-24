Na Tržaškem filmskem festivalu nocoj sklepna slovesnost

Vsi nagrajenci 37. Tržaškega festivala (TSFF), ki se z današnjim dnem zaključuje, bodo znani nocoj, ko jih bodo razglasili na sklepni slovesnosti, ki se bo v gledališču Rossetti začela ob 20. uri, nekateri pa so že znani. Nagrado eastern star - podeljujejo jo osebnostim iz filmskega sveta, ki so s svojim delovanjem pripomogle k grajenju mostov med vzhodno in zahodno Evropo - letos prejme madžarska režiserka Ildikó Enyedi. Javno srečanje z njo bo v teatru Rossetti danes ob 17. uri, njen celovečerni film Silent friend (Tihi prijatelj) pa bo na sporedu po nagrajevanju. Gre za triptih, v katerem tri zgodbe, ki se odvijajo v različnih časovnih obdobjih, povezuje mogočno drevo v botaničnem vrtu, »tihi prijatelj«, ki stoletja stoji na istem kraju ter kot nemi opazovalec spremlja človeška življenja, ljubezni in prelomne osebne spremembe. »Glas Ildikó Enyedi je eden najbolj izvirnih v sodobni madžarski kinematografiji. Vse od svojega prvenca raziskuje položaj žensk v svetu, pri čemer združuje znanost, zgodovino, umetnost in feminizem, da bi nas popeljala na potovanje v zori modernizma,» je dejala programska direktorica TSFF Nicoletta Romeo.

Nagrado cinema warrior, priznanje za vztrajnost, žrtvovanje in »norost« bojevnikov, pa naj bodo to posamezniki, združenja ali festivali, ki delajo in se v zakulisju borijo za film, letos prejme kino U Cinemittu, najmanjša kinodvorana v Italiji. Dvorana s pičlimi 12 sedeži deluje v kraju Longone Sabino v pokrajini Rieti, med njegovimi ustanovitelji pa je tudi igralec Luca Marinelli, ki je v vlogi Benita Mussolinija zablestel v seriji M, produkciji hiše Sky, posneti po romanu Antonia Scuratija.