Na ves glas: Plošček benda, ki uživa v dolgih turnejah

Kanadska punk’n’roll skupina Danko Jones, ki bo prihodnje leto praznovala trideseto obletnico delovanja, je po dveh letih od zadnjega ploščka Electric Sounds spet med nami z novim glasbenim izdelkom. Prejšnji teden je namreč zagledal luč že deseti album tega benda z naslovom Leo Rising. Kanadski trio je tudi tokrat ostal zvest svojemu soundu, ki sloni na trdnih rokenrol in pank temeljih.

Skupino Danko Jones sta daljnega leta 1996 v Torontu ustanovila pevec in kitarist Danko Jones ter basist John JC Calabrese, od leta 2013 pa sedi za bobni Rich Knox. Bend je prva leta delovanja preživel, kot se temu reče, »on the road«. Glasbeni trio je veliko koncertiral tako v Kanadi in Severni Ameriki kot tudi v Evropi, saj je to najboljši način, da se publiki približaš, se ji predstaviš in jo (če si zmožen) tudi osvojiš. V glasbene studie so fantje bolj malo zahajali, tu pa tam so izdali kako kratko ploščo ali glasbeno kompilacijo. Leta 2002 je končno zagledal luč prvenec Born A Lion, od takrat naprej pa ni bilo več niti minute oddiha. V triindvajsetih letih kar deset ploščkov, med katerimi izstopajo Never Too Loud, Below the Belt in Rock and Roll is Black and Blue, in nešteto glasbenih turnej. Ravno live nastop je eden izmed glavnih adutov kanadskih glasbenikov, saj so njihovi koncerti prave »glasbene bombe«. Jones in njegovi se še danes, tako kot pred petindvajsetimi leti, večkrat odpravijo na neznosno dolge turneje, igrajo pa tako v manjših klubih kot tudi na mednarodnih festivalih. Energije jim ne manjka. Niti v glasbenem studiu, v Berlinu so na primer pred dvema letoma med glasbeno turnejo v par dneh posneli kar pet komadov. V naslednjih mesecih so nato dodali še šest pesmi in tako je bil plošček Electric Sounds nared. Po njegovem zidu so se Jones in ostali seveda odpravili na novo glasbeno turnejo.

Danes pa spet nove pesmi in seveda novi koncerti, saj je bend tudi v tem obdobju na evropski turneji, v sklopu katere bo 6. decembra nastopil v milanskem Legend Clubu.

Leo Rising je prejšnji vikend izdala nemško-ameriška glasbena založba Reign ing Phoenix Music. Ploščo sestavlja enajst komadov za skoraj štirideset minut poskočne glasbe. Prva na vrsti je pesem What You Need. Gre za tipično Danko Jones skladbo, v kateri pride do izraza vsa izjemna energija, ki jo sproža kanadski power trio. Naslednja, Diamond in the Rough, je malo bolj metalska, kitarske sole je tokrat podpisal bivši kitarist skupine Megadeth Marty Friedman. I’m Going Blind je neke vrst rokerska balada, nato pa spet punk n’ roll v komadih It’s a Celebration in Gotta Let It Go. Leo Rising je v glavnem dobra plošča, idealna za kar rokerski žur. Rajko

Leo Rising

Danko Jones

Punk’n’roll

Reigning Phoenix Music, 2025