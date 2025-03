Na Žlebeh bo poleti zaživel festival No Borders

V očarljivem gorskem okviru Kanina, pred kočo Gilberti Na Žlebeh, bo poleti spet zaživel priljubljeni glasbeni festival No Borders. Od včeraj so že naprodaj vstopnice (25 evrov plus predprodaja) za dvojni koncert dne 2. avgusta, ko bo opoldne najprej nastopila milanska zasedba I Patagarri z gipsy in jazz glasbo, dve uri zatem pa Goran Bregović s svojimi značilnimi balkanskimi ritmi. Vse informacije so dostopne na spletni strani www.nobordersfestival.com. Vstopnice si je moč zagotoviti na ticketone.it.