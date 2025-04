Nagrada vstajenje letos Andrejki Možina

Glasbenica, skladateljica in tekstopiska Andrejka Možina prejme 62. literarno nagrado vstajenje, je sklenila komisija, ki so jo sestavljali prof. Magda Jevnikar, prof. Jadranka Cergol, prof. Adrijan Pahor, novinarka Erika Jazbar, urednica Nadia Roncelli in urednik Marij Maver. Podelili ji jo bodo za glasbeno-literarni projekt Besede ne ubogajo več, ki je lani izšel pri založbi Mladika. Izročili ji jo bodo 28. aprila, v Peterlinovi dvorani, so sporočili iz odbora za nagrado.

Andrejka Možina že dlje časa raziskuje pokrajino zamejske poezije in povezuje verze z notami. V knjigozvočnici Besede ne ubogajo več je prepletla različne umetniške izraze: poezijo, glasbo in likovno umetnost. Kot so zapisali v odboru za nagrado, je izbrala pesnice različnih generacij, kot so Zora Tavčar, Irena Žerjal, Silvana Paletti in Alenka Rebula, ter izpostavila njihovo ustvarjalnost v prostoru Slovencev v Italiji.

Besedila izbranih slovenskih pesnic v Italiji je tudi uglasbila in izvedla s skupino Violoncelli Itineranti. »Projekt ponuja novo, sodobno in privlačno pot širjenja slovenske poezije,« je ocenila strokovna žirija

Nagrado bodo podelili v ponedeljek, 28. aprila, ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Trstu.