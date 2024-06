Nagradi Primorskega dnevnika predstavama Kakor v nebesih in Tujec

Kot je že vrsto let stalnica, je Primorski dnevnik tudi letos podelil nagradi za najboljši predstavi v ravnokar zaključeni sezoni SSG. Gledalci so bili povabljeni, da po vsaki uprizoritvi, tako v Trstu kot v Gorici, na posebnem obrazcu ocenijo predstavo, ki so si jo pravkar ogledali. »Tudi letos so bili tisti, ki so se odločili oddati svoj glas, z videnim očitno zadovoljni,« je včeraj povedal odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak. Negativne ocene so med številnimi prejetimi obrazci (bilo jih je več kot 500) prešteli na prstih ene roke.

Vse predstave so si po mnenju gledalcev zaslužile vsaj srednjo oceno osem. O najboljši so tako odločale decimalke. Na tretje mesto so obiskovalci gledališča uvrstili Lepo Vido, na drugo Prebrisane male laži, na prvo pa s srednjo oceno 9,5 Kakor v nebesih v režiji Sama M. Strelca.

Med glasovalci so včeraj izžrebali dve srečnici, ki sta zmagali abonmaja za prihodnjo sezono. V Trstu je bila izžrebana Zvonka Trampuž, v Gorici pa Alida Passon.

Težje delo je imela letos komisija, ki jo sestavljajo novinarji in zunanji sodelavci Primorskega dnevnika, ki redno obiskujejo gledališče. Če so v lanski sezoni soglasno in v sozvočju s publiko nagradili predstavo Mario in čarodej, pa so bile letos ocene med samimi člani komisije zelo različne. Nazadnje je tudi tu prevladala gola aritmetika številk. Najvišjo oceno je po mnenju novinarjev in sodelavcev dosegla predstava Tujec, ki jo je režiral Franco Però.

Kot je izpostavil Devetak, Primorski dnevnik s posebno pozornostjo spremlja gledališče. Bralke in bralci dobijo na njegovih straneh recenzije predstav SSG, pa tudi mesečno prilogo primorskih gledališč Tantadruj.

»Nagrado podeljujemo s sodelovanjem gledalk in gledalcev, ker želimo prispevati k oblikovanju ozaveščenega občinstva, takšnega, ki videno ocenjuje in dojema tudi kritično,» je poudaril urednik in dodal: »Prepričani smo, da tudi na takšen način zagotavljamo gledališču prihodnost.«