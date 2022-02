Nagradili zmagovalce 50. literarnega natečaja revije Mladika

Petdeset let dolga zgodba Mladikinega literarnega natečaja priča o posebni samozavesti, ki v Ljubljani žal izginja. Slovenskemu osrednjemu prostoru sicer primanjkuje tudi pravi posluh do sorojakov izven svojih meja. Tako je na nagrajevanju 50. literarnega natečaja revije Mladika v Peterlinovi dvorani poudaril predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc. Založba Mladika, Društvo slovenskih izobražencev in Slovenska prosveta so srečanje z Abrahamom proslavili na Prešernov dan, v svojo sredo pa so povabili častnega gosta.

Šest nagrad, dvanajst priporočil

Če potegnemo zdaj črto, je v pol stoletja bogati zgodovini na natečaju sodelovalo več sto avtorjev iz Slovenije, zdomstva in slovenske skupnosti v Italiji. Udeležil se ga je že marsikateri uveljavljen književnik, marsikoga pa je potrdil v umetniškem delovanju.

Tradicijo so včeraj spet potrdili, saj so med samimi zmagovalci tako neznana kot znana imena z obeh strani meje.

Komisija literarnega natečaja Mladike – kot je orisala Nadia Roncelli – je tokrat obravnavala 40 prispevkov v prozi in 38 ciklusov pesmi. Poleg treh nagrad za vsako kategorijo, so podelili še dvanajst posebnih priznanj oziroma priporočil za objavo. Zlato kolajno med proznimi deli si je priborila Mateja Gomboc iz Ljubljane z zgodbo Zavladati vetru.

Na drugo stopničko je stopil tržaški Slovenec, profesor in publicist Jernej Šček z literarnim prispevkom Tri strme nad zalivom, na tretjo Tadeja Krečič Scholten iz Ljubljane s kratko zgodbo Več je manj. Komisija je za objavo priporočila še kratke zgodbe: Goli mediteran (Teja Močnik), Posebna pošiljka (Mojca Petaros), Onstran medu in mleka (Olga Paušič), Kolo od »marke« (Darinka Kozinc), V sopari (Karin Sabadin) in Pravljica o srnci (Boris Pangerc).

Na področju poezije je slavila Marija Švajncer iz Maribora, ki je cikel pesmi posvetila pred letom dni preminulemu pisatelju in režiserju Marku Sosiču. Drugo nagrado je prejela Lidija Golc iz Ljubljane s ciklom pesmi, ki je prispel pod psevdonimom Narejen sem iz vseh svojih dni, bronast je bil Saša Tabaković iz Ljubljane s ciklom pesmi pod psevdonimom Indigo.

Priporočilo za objavo so si zaslužili: cikel Kresnice v mraku Andraža Poliča, cikel Jerneja Kusterleta, cikel Preskakovanja Marija Čuka, cikel Izzivi Ester Gomisel, cikel pesmi Petre Koršič in pesmi Metke Kacin Beltrame.