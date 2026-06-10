Nagrado Primorskega dnevnika prejme Balada o trobenti in oblaku

Med petimi domačimi produkcijami Slovenskega stalnega gledališča, ki so se v iztekajoči se sezoni potegovale za nagrado Primorskega dnevnika, je slavila Balada o trobenti in oblaku. Predstava v režiji Žige Hrena je prepričala tako občinstvo, ki je v Trstu in Gorici oddalo svoj glas, kot žirijo, ki jo sestavljajo novinarke in novinarji ter sodelavci Primorskega dnevnika.

Kot je bilo slišati na predstavitvi nove sezone SSG, so ji gledalci namenili zelo visoko srednjo oceno (9,5). Na drugo mesto se je po priljubljenosti uvrstila predstava o, žal aktualnih, vojnah in zidovih Na drugi strani (režija Marcela Serli), na tretje pa poklon Srečku Kosovelu Vlak št. 123 v bodočnost v režiji Jasmin Kovic. Med domačimi produkcijami sta bili še Kavarna in Veronika Deseniška.

»Spopadanje z monumentalnim romanom Cirila Kosmača Balada o trobenti in oblaku je za ekipo mladih ustvarjalcev zahteven izziv,« so zapisali v utemeljiti nagrade. »Lotili so se ga samozavestno, spontano in nepretenciozno. S presunljivo dramatizacijo mojstrske slike slovenskega vojnega dogajanja se je režiser spopadel s posrečenimi odrskimi prijemi. V oporo mu je bila izjemno uigrana ekipa igralcev: Neža Dvorščak, Alja Krhin, Marko Rafolt in Jure Šimonka. Predstava je prejela že številne nagrade in priznanja, katerim se pridržuje tudi nagrada Primorskega dnevnika.«

Med vsemi sodelujočimi gledalci so danes izžrebali dva, katerima bo SSG podaril abonma za prihodnjo sezono. To sta Marinka Brezigar in Metod Mežek. Mimogrede, oba sta predstavi Balada o trobenti in oblaku, namenila najvišjo oceno.