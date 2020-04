Nagrado vstajenje 2019 prejme Tone Mizerit

Letošnjo nagrado vstajenje prejme Tone Mizerit za življenjsko delo. Tako je namreč odločila komisija literarne nagrade, ki jo sestavljajo Robert Petaros, Neva Zaghet, Magda Jevnikar, Jadranka Cergol, Adrijan Pahor, Erika Jazbar in urednik Marij Maver. Nagrado prejme za svoje kulturno delovanje med slovensko skupnostjo v Argentini. Od leta 2005 je glavni urednik Meddobja, osrednje kulturno-literarne revije v izseljeništvu, ki jo od leta 1954 izdaja Slovenska kulturna akcija. Uredil je lanskoletno številko zbornika, ki je jubilejna, izšla je namreč kot dvestota publikacija omenjene Slovenske kulturne akcije, obeležuje pa tudi njeno 65-letnico.

Tone Mizerit je vse svoje življenje posvetil slovenski skupnosti v Argentini. Nagrada Vstajenje se tako po nekajletnem premoru vrača v zdomstvo in opozarja na sredine, ki svoje delovanje gradijo na treh temeljnih vrednotah slovenstva, krščanstva in demokracije, sporočajo pobudniki. Tone Mizerit se je rodil v Št. Rupertu na Dolenjskem leta 1944, očeta Martina je spoznal komaj deset let kasneje, ko se je mama z otroki iz Slovenije preselila k možu v Buenos Aires. V novi domovini je študiral časnikarstvo, bil dve leti časnikar v argentinskih medijih ter eden pomembnejših akterjev kulturnih sredin Slovencev v Buenos Airesu.