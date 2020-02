Nagrajenca sta Janko Ban in Marko Kravos

Letošnja nagrajenca na osrednji proslavi Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku sta Janko Ban in Marko Kravos. Janko Ban je izjemna osebnost na odru zborovskega dogajanja v deželi Furlaniji Julijski krajini, zapisal je pomembna poglavja v zgodovini vodilnih tržaških zborov, Marko Kravos je pesnik, književnik, prevajalec, založnik in ljubitelj pisane besede, ki ga zaznamuje pripadnost neusahljivi radoživosti in brezpogojni igrivi ljubezni do življenja in ljudi, so med drugim zapisali v utemeljitvi. Priznanji bosta podelila predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO ob zaključku umetniškega programa.

Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku bo letos potekala v znamenju 75-letnice Radia Trst A in 25-letnice slovenske televizije. Začela se bo ob 17.30 v Kulturnem domu v Trstu. Zaradi neposrednega radijskega prenosa so gostje naprošeni, da zasedejo mesta v dvorani do 17.15.

Pod naslovom Dokler veter ne menja svojega jezika (po verzu koroškega pesnika Gustava Januša iz pesmi V besedo sem bil rojen) bo potekala v obliki sprehoda po slovenski pesniški pokrajini. Organizator je Deželni sedež RAI za FJK, pokrovitelja pa Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO).

Na odru se bodo zvrstili številni glasbeniki pod vodstvom Andrejke Možina, ki je tudi avtorica glasbe. Za izbiro besedil je poskrbel pesnik, prevajalec in novinar Miha Obit, za režijo Patrizia Jurinčič Finžgar. Napovedana je udeležba likovnega umetnika Cosima Miorellija, ki sicer živi in ustvarja v Berlinu. Projekcija bo omogočila publiki, da bo v živo spremljala njegovo ustvarjanje, t.i. livepainting. Osrednji govornik bo goriški pesnik, glasbenik in profesor David Bandelj.

Prireditev bo Radio Trst A prenašal v živo, mogoče jo bo spremljati tudi na spletni strani www.sedezfjk.rai.it. Posnetek prazničnega dogodka pa bodo predvajali v nedeljo, 16. februarja, ob 20.55 na programu RAI 3bis (kanal 103).