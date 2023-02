Nagrajenki sta Petra Grassi in Andreina Trusgnach

Petra Grassi in Andreina Trusgnach sta letošnji prejemnici nagrad, ki jih krovni organizaciji Slovencev v Italiji podeljujeta ob slovenskem kulturnem prazniku. Podelili jima ju bodo danes ob 18. uri na osrednji proslavi v Poštni palači v Trstu: vstopnice so pošle, dogodek pa bo mogoče spremljati v neposrednem radijskem prenosu na valovih Radia Trst A.

Petra Grassi je izjemna glasbenica, ki si je v borih desetih letih izborila mesto v samem svetovnem vrhu zborovske glasbe. Njena izredna nadarjenost, delavnost in strokovnost so ji odprle pot na mednarodne zborovske festivale in tekmovanja, kjer blesti kot dirigentka s svojimi pevskimi skupinami.

Andreina Trusgnach je že od mladih let prepoznavna osebnost v beneški kulturni stvarnosti. Aktivno sodeluje s krajevnimi kulturnimi sredinami in izstopa s svojo pisateljsko dejavnostjo, predvsem pesniško. Je avtorica dveh pesniških zbirk in prejemnica številnih priznanj.