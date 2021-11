Najbolj nagrajeni Gadžijev pri ministru

Mladi italijanski glasbeniki, ki so v zadnjih mesecih poželi izredne uspehe na najbolj prestižnih tekmovanjih sveta, so le dočakali kanček medijske pozornosti. Italijanski kulturni minister Dario Franceschini jim je namreč včeraj priredil sprejem, da bi jim osebno čestital. Priznal je, da se je tudi sam zamislil ob dejstvu, da se je italijanska javnost v poletnih mesecih mobilizirala, da bi častila uspehe italijanskih športnikov, ob kulturnih in zlasti glasbenih dosežkih pa ostaja mlačna. Zato jih je povabil v Rim in prisluhnil njihovim zgodbam.

Med petimi povabljenci – violinist Giuseppe Gibboni, pianistka Leonora Armellini, pianist Giovanni Bertolazzi, dirigent Ottavio Dantone – je bil tudi Aleksander Gadžijev, ki je na prestižnem Chopinovem tekmovanju v Varšavi, na katerem je zastopal barve Italije in Slovenije, zasedel drugo mesto, prejel pa je tudi nagrado za najbolje izvedeno sonato. Novinarka Silvia Calandrelli, ki je vodila pogovor, ga je označila za »največkrat nagrajenega italijanskega pianista vseh časov«, 26-letni goriški pianist pa je med drugim dejal, da sta na njegovo uspešno pot prav gotovo vplivala okolje, v katerem je zrasel, in zaupanje, ki ga je užival.