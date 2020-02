Največ nominacij za Izdajalca, v igri tudi Rosa Katje Colja

Podelitev 65. italijanskih filmskih nagrad David di Donatello bi znala biti v domeni le treh filmov. Okrog 1600 članov Akademije italijanskega filma je namreč večino nominacij za nagrade porazdelilo med tri celovečerce: največ, kar 18, jih je prejel film Marca Bellocchia Il traditore (Izdajalec) o mafijskem skesancu Tommasu Buscetti, sledita pa mu, vsak s 15 nominacijami, filma Il primo re (Prvi kralj), pod katerega se podpisuje Matteo Rovere, in Pinocchio (Ostržek) Mattea Garroneja. Z 11 nominacijami jim je za petami film Pietra Marcella Martin Eden.

Nominacij, ki jih je na včerajšnji tiskovni konferenci razglasila predsednica in umetniška vodja Akademije Piera Detassis, se veseli tudi tržaška režiserka Katja Colja. Protagonistka njenega celovečernega igranega prvenca Rosa (Igor in Rosa) Lunetta Savino se namreč poteguje za Davida za najboljšo igralko. Konkurenca bo sicer ostra in zaobjema zaradi istega števila prejetih točk šest kandidatk (namesto običajnih pet): ob Lunetti Savino so to še Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Isabella Ragonese, Linda Caridi in Valeria Golino. V kategoriji glavni igralci pa se za naziv najboljšega potegujejo Toni Servillo, Francesco Di Leva, Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino in Luca Marinelli.