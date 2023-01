Napeta in ironična božična zgodba

Svetlolasi devetletni Erik mora zaradi problematičnih staršev živeti v mladinskem domu. Prepričan je, da sta se starša poboljšala, in ker ju že daljši čas ne vidi, je njegova edina božična želja, da bi šel domov in v objemu družine ponovno preživel božič.

Edina vez z mamo in očetom je kapa, ki jo ima ves čas na glavi, saj mu jo je spletla ravno mama. V mladinskem domu, kjer živi, pa se mora ves čas braniti pred dečkoma in starejšo deklico, ki ga izkoriščajo in zafrkavajo.

Nekaj dni pred božičem je izžreban, da praznik preživi pri premožni družini, ki se je ponudila, da bi olepšala praznični čas enega izmed otrok. Doma imajo namreč že sedemletno Lučko, ki se bo – tako so prepričani – gotovo veselila nove družbe, saj si od vedno želi sestrice in kužka.

Otroka sta tako postavljena drug ob drugega, ne da bi tega v resnici hotela. Lučka se zmrduje, Erik pa v njej vidi le razvajeno deklico. Sredi noči v dnevni sobi zalotita Božička. Po spletu okoliščin se skrijeta v njegov avto in se kmalu znajdeta na ulici. Začne se prava božična pustolovščina, ki v eni sami noči obema prinese izpolnitev želja, vendar ne čisto tako, kot sta pričakovala.

Po izrednem uspehu, ki ga je bil deležen z mladinskim filmom Nika, se je režiser Kape Slobodan Maksimović, rojen leta 1975 v Sarajevu, ponovno želel preizkusiti s filmom, namenjenim mlajšemu občinstvu. Gledalcem je tako postregel tudi s prvim slovenskim božičnim celovečercem.

Topel, ironičen in mestoma napet film že več dni navdušuje gledalce v slovenskih kinodvoranah. Čudežno moč pri res uspeli zgodbi imata nedvomno mlada protagonista, se pravi Kaja Podreberšek in Gaj Črnič. »Delati s Kajo in Gajem je bila zame neponovljiva izkušnja. Na začetku snemanja sem ju gledal kot nadarjena otroka, na koncu pa sta zame izjemna igralca in odlična prijatelja. Vsak dan sem užival v njuni iskrenosti, neverjetni igri in vzdržljivosti. Večmesečno snemanje, sicer prilagojeno delu z otroki, je celo za izkušene igralce velik zalogaj,« je o njiju povedal režiser.

Prav gotovo pa filmu Kapa dobro dene tudi kulisa lanske božično okrašene Ljubljane, ki je bila v času snemanja zaradi pandemije zelo tiha in skoraj povsem prazna.

Kapa

Slovenija, Luksemburg, Slovaška in Hrvaška 2022

Režija: Slobodan Maksimović

Igrajo: Gaj Črnič, Kaja Podreberšek, in Mojca Fatur