Nekaj novosti in manj melanholije

Ameriška indie pop oziroma post pank skupina Interpol se po štirih letih vrača na mednarodno glasbeno sceno z novim ploščkom This Mirror Weighs A Ton. Fantje so nov album prvič izdali s pomočjo glasbene založbe Partisan Records.

Post pank je glasbena zvrst, ki je zaznamovala osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Na začetku novega tisočletja je glasbeni žanr doživel preporod s tako imenovanim post pank revival glasbenim valom. Skupine, kot so The Strokes, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys in Interpol, so takrat predstavile novejšo, moderno verzijo zastarele glasbene zvrsti in to še kar uspešno. Prvenci vseh teh štirih bendov (in lahko bi dodali še kakega drugega) so prave glasbene mojstrovine. S časom, v nekaterih primerih že z drugim albumom, pa so se oddaljile od post panka in v glavnem izbrale bolj dobičkonosne glasbene poti.

Skupino Interpol sta leta 1997 v New Yorku ustanovila bobnar Greg Drudy in kitarist Daniel Kessler. Kmalu nato sta se jima pridružila še basist in pianist Carlos Dengler ter pevec in vsestranski glasbenik Paul Banks. V prvih letih je zasedba koncertirala le v New Yorku in okolici, leta 2000 je bobnarja Drudyja zamenjal Sam Fogarino, bend pa se je leto kasneje odpravil na krajšo turnejo po britanskem otoku. Ob povratku domov so Banks in ostali podpisali pogodbo z neodvisno glasbeno založbo Matador in izdali svoj prvenec Turn On the Bright Lights. Leta 2004 je prišla na vrsto druga plošča Antics, s katero je zasedba zaslovela na svetovni ravni, predvsem pa v Angliji. Interpol so se takoj po izdaji albuma odpravili na dolgo glasbeno turnejo, ki je trajala celih osemnajst mesecev. Glasba njujorških fantov je v naslednjih albumih postajala vedno bolj temačna, kar pa ni zadovoljilo vseh oboževalcev. Leta 2010 je basist Dengler zapustil bend, od takrat pa je skupina ostala trio. Sledila sta še ploščka El Pintor iz leta 2014 in pa Marauder štiri leta kasneje. Med lockdownom je nato skupina leta 2021 posnela še album The Other Side Of Make-Believe, danes pa imamo pred sabo nove komade v plošči The Mirror Weighs A Ton. Osmi studijski izdelek ameriškega benda prinaša nekaj novosti. Najprej v postavi zasedbe: stalna člana sta postala dolgoletna sodelavca pianist Brandon Curtis in basis Brad Truax. Oba namreč sodelujeta z bendom na turnejah že celih petnajst let. Skupina je po dolgih letih ponovno snemala ploščo v domačem New Yorku. Dvanajst pesmi za malo več petdeset minut glasbe. Glasba je tokrat manj melanholična od prejšnjega albuma. Veliko je tudi pihal in godal, seveda tudi sintetizatorjev zvoka. Na platnici pa dobimo kar nekaj varnostnih videokamer, s katerimi nas Banks in ostali svarijo, da smo stalno pod kontrolo ...

This Mirror Weighs A Ton

Interpol

Indie pop, new wave

Partisan Records, 2026