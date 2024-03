Navidezno sanjsko srečanje z Elvisom

Priscilla Beaulieu je štirinajstletno dekle, ki živi s starši v ameriškem vojaškem oporišču v nemškem mestu Wiesbaden. Dolgolasa lepa in ljubka najstnica je del časa in prostora, v katerem odrašča. Tudi njen vsakdan označujejo sanje in modni trendi, ki so skupni vsej njeni generaciji. Nekega dne prejme povabilo na zabavo Elvisa Presleyja, ki v Nemčiji služi vojaški rok ...

Po knjižni uspešnici Elvis and Me (Elvis in jaz), ki jo je nekdanja gospa Priscilla Presley napisala pred skoraj štiridesetimi leti, je Sofia Coppola posnela film o spominih vsaj navidez zelo srečne mladenke, katere življenje pa se kmalu spremeni v hudo moro. Ko se prvič srečata, leta 1959, je Elvis že štiriindvajsetletni priznani glasbenik, ki pa skriva cel kup negotovosti in kompleksov. Priscilla mu zaljubljeno stoji ob strani, ga prepričano bodri in podpira in ko jo zaprosi, da se odpove svoji mladosti in se zanj iz Nemčije izseli spet nazaj v Ameriko, jo zapre v sanjski Graceland. Kljub navidez sanjskem življenju je vsakdan Elvisove otroške neveste karseda dolgočasen. Priscilli namreč ni dovoljeno prosto življenje in niti razposajeno igranje s psičkom na vrtu. Bodoča gospa Presley je psa prejela v dar prav od Elvisa, ker ji je tako želel zagotoviti družbo v dneh in tednih, ko se je kralj rocka mudil na dolgih turnejah v objemu drugih žensk ...

Leta 1967 se par končno poroči in leto kasneje se rodi Lisa Marie. Leta 1973, se pravi štiri leta pred Elvisovo smrtjo, pa se Priscilla in Elvis dokončno ločita.

Delo je v vlogi producentke omogočila sama Priscilla Presley, ki se je septembra na beneški mostri tudi udeležila filmske projekcije in ob priložnosti zaupala, da je kljub vsemu Elvis še danes edina velika ljubezen njenega življenja.

Ogled filma ji je priklical v spomin cel kup anekdot in tudi žalostnih trenutkov, ki jih je Sofia Coppola posebej izpostavila, da bi s tem podčrtala čustveni razvoj mlade punce, ki je tudi zaradi trpljenja dosegla emancipacijo.

Seveda ima v filmu glasba pomembno vlogo, pa čeprav je Elvis predstavljen le kot obroben lik in ne vidimo njegovih nastopov, ker režiserki Coppola družba Elvis Presley Enterprises ni odstopila pravic pesmi ...

Priscilla

Država: ZDA 2023

Režija: Sofia Coppola

Igrajo: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk in Ari Cohen