Ne grem dol, fotografska zgodba o ženski emancipaciji

Laura Leonelli je italijanska novinarka in pisateljica. Piše za kulturno prilogo finančnega dnevnika Il Sole 24 Ore, za revijo Arte in italijansko izdajo mesečnika Architectural Digest. Na svoji zadnji razstavi se ubada s temo ženske emancipacije preko arhivske anonimne fotografije. V minulih letih je že sodelovala s tržaškim Skladiščem idej ob razstavi Io, lei, l’altra, na kateri so si obiskovalci ogledali portrete in avtoportrete ženskih fotografinj in umetnic.

Projektu Io non scendo, ki je zaživel v knjižni obliki in razstavi ter bo v Skladišču idej na ogled do 25. avgusta, je Leonelli posvetila približno deset let. Na razstavi je predstavljenih nekaj zgodb znanih in neznanih žensk, ki so si upale na drevo, konkretno ali miselno, da bi s krošnje dobile novo perspektivo na svet, ki je pod njimi, in na nebo, ki je bilo zaradi tega enostavnega dejanja le malo bliže. Na stenah Skladišča idej lahko tako preberemo zgodbo Astrid Lindgren in Louise May Alcott, avtorice Malih žensk, pisateljice in filozofinje Simone de Beauvoir, nato anarhistke in pisateljice Voltairine de Cleyre ali zgodbo preproste ženske iz Indije Suni Lee, ki si je s plezanjem na drevesa zagotovila boljše življenje.

Laura Leonelli bo pred zaprtjem razstave še nekajkrat pospremila obiskovalce po Skladišču idej, in sicer danes, 9. avgusta, ob 16. uri, v soboto in nedeljo pa ob 11. in 16. uri. Brezplačna strokovna vodenja (vključena so v ceno vstopnice) bo ponovila tudi 23., 24. in 25. avgusta. Rezervacije sprejemajo na naslovu info@magazzinodelleidee.it ali na številki 040 3774783.