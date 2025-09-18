Neapelj, prikazan v čisto posebni luči

Neapelj radovednih turistov, predanih romarjev, a tudi gasilcev, arheologov, policistov, tistih, ki v mestu in z mestom živijo, učiteljev in vseh, ki dan za dnem hitijo v vse smeri in spajajo skupaj kamenčke izrednega človeškega mozaika, vselej razpetega med preteklostjo in sedanjostjo.

Edini italijanski film, ki je bil nagrajen v osrednjem sklopu septembrske beneške Mostre, je dokumentarec Gianfranca Rosija, s katerim se je rimski režiser tokrat posvetil Neaplju. Pa ne zato, da bi svojo kamero še enkrat uperil v vselej očarljivo turistično destinacijo, temveč zato, da bi s svojim tretjim očesom segel do krajev in ljudi, o katerih se drugače ve bolj malo.

Tako mu je v črno-belo zgodbo uspelo ujeti celo vrsto sivih barv, ki pod Vezuvom dosegajo neverjetno paleto odtenkov prav s pomočjo oblakov, ki dajejo tudi naslov filmu.

Ob številnih potresnih sunkih in opazovanju Vezuva poslušamo tako najrazličnejše klice v sili gasilcem, srečujemo raziskovalce preteklosti in tudi vzgojitelje, ki so že v pokoju in želijo deliti svoje znanje z otroki revnejših družin, katerim omogočajo obiskovanje popoldanskega pouka v zdaj zapuščenih prostorih nekdanjih trgovin.

Da bi odkrival vse te neobičajne plati turistično zelo obiskanega mesta, je Rosi v Neaplju preživel tri leta svojega življenja. Za razliko od prejšnjih del pa ni sledil scenariju, temveč se je pustil presenetiti in posnel film nadvse svobodno, z vsem, kar je pač odkril na terenu.

Ravno človeška plat omogoča še bolj realističen prikaz mogoče nepoznane slike mesta, ki ga je rimski režiser v tem delu rešil večine klišejev in značilnih folklornih opisov, katerih smo navajeni.

Gianfranco Rosi je dokumentarnemu filmu posvetil del svojega življenja in energij, za svoj trud pa je bil tudi bogato nagrajen. Najprej leta 2013 z zlatim levom za film Sacro GRA prav v Benetkah, samo tri leta kasneje pa še z zlatim medvedom v Berlinu za film Fuocoammare. Tokrat je v Benetkah odnesel posebno nagrado žirije, ki ji je predsedoval ameriški režiser Alexander Payne.

Sotto le nuvole

Država: Italija 2025

Režija: Gianfranco Rosi

Dokumentarni film