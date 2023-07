Nekonvencionalen album poezije

Angleška kantavtorica PJ Harvey se po dolgih sedmih letih vrača z novim glasbenim materialom. Prejšnji teden je namreč zagledal luč nov plošček z naslovom I Inside The Old Year Dying.

Polly Jean Harvey, ki bo oktobra praznovala štiriinpetdeseti rojstni dan, je v svoji tridesetletni glasbeni karieri izdala deset studijskih plošč, veliko pa je tudi sodelovala pri drugih glasbenih projektih. Omembe vredno je nedvomno sodelovanje z liderjem ameriške rok skupine Queens of the Stone Age Joshem Hommom, ob tem pa tudi glasbeno in čustveno prepletanje z avstralskim pevcem Nickom Cavom.

S svojo eksperimentalno žilico se je PJ Harvey že zdavnaj odločila, da ne bo sledila komercialnim trendom glasbene scene, njen sloves pa je vseeno na višku že vrsto let.

V zadnjih petnajstih letih se je s svojo glasbo večkrat približala socialnim tematikam. Let England Shake iz leta 2011 je bila na primer zelo čustvena plošča, s katero je želela PJ na svoj način zdramiti angleško ljudstvo. Takrat je bila v ospredju kritika vojnama v Afganistanu in Iraku. Z naslednjim ploščkom The Hope Six Demolition Project je postavila pod drobnogled problem pretiranega potrošništva, beračenja otrok in politične strategije evropskih držav na področju priseljenstva.

Pred tremi leti nam je angleška kantavtorica ponudila celo serijo »pozabljenih« demo komadov v ploščku Dry – Demos, v katerem je bil dober del starejših skladb v novi, akustični verziji.

Letos pa končno nove avtorske pesmi v albumu I Inside The Old Year Dying. Gre za izrazito psihedelično ploščo, v kateri se PJ loti tematik, kot so ljubezen, rast, izguba in smrt. Pesmi so večkrat prave poezije, imeniten PJ-in vokal pa je seveda stalno v ospredju. Nekatere izmed tekstov je kantavtorica že objavila v lanski pesniški zbirki Orlam. Napisala jih je v starodavnem narečju angleške dežele Dorset.

Na nedavni predstavitvi novega albuma je PJ razkrila, da je plošča zahtevala kar nekaj let dela in veliko truda: »Potrebovala sem veliko časa pri iskanju pravega navdiha, ni bilo lahko, danes pa se mi zdi, da je končni rezultat zelo blizu tistemu, ki sem si ga bila zastavila na začetku. Večkrat sem pri pisanju besedil črpala inspiracijo iz svoje zadnje knjige Orlam, pri uglasbitvi pa sta mi priskočila na pomoč prijatelja in glasbena producenta Flood ter John Parish.« Končni rezultat je dvanajst skladb za skoraj štirideset minut svojevrstne glasbe: akustične kitare, klavirji, sintetizatorji zvoka, temačno ozračje in veliko psihedelije. Nedvomno nekovencionalen album.

I Inside The Old Year Dying

PJ Harvey

Folk kantavtorica

Partisan Records, 2023