Neodvisne založbe se predstavljajo

V Manzanu bo danes (v soboto) in jutri sejem neodvisnega založništva Furlanije - Julijske krajine, ki bo v prostorih starodavne palače Foledòr Boschetti della Torre (na fotografiji) potekal že četrtič. Sejem Editori in Villa organizira Združenje založnikov FJK (Associazione Editori del Friuli Venezia Giulia) v sodelovanju z Občino Manzano. Namenjen je predstavitvi bogastva in raznolikosti produkcije malih neodvisnih založb iz dežele.

»To je priložnost za srečanje z avtorji, brskanje po knjigah, odkrivanje novih založniških projektov, izmenjavo idej in zgodb ter hkrati priložnost za podporo neodvisnemu, lokalnemu in kakovostnemu založništvu, ki ima pogosto le malo možnosti za predstavitev širši javnosti in neposreden stik z bralci,« je pojasnila Martina Kafol, predsednica združenja in urednica pri Založništvu tržaškega tiska (ZTT), ki je - skupaj z založbo Mladika - edina slovenska založba na sejmu.

Četrti sejem bo dodatno obogatila fotografska razstava, posvečena športnim društvom iz FJK, ki letos praznujejo stoto obletnico; pripravljata jo založba Tiglio Edizioni in Združenje športnih novinarjev Italije za FJK. Jutrišnji program se bo začel ob 10. uri s srečanjem za najmlajše z Lussio Di Uanis; dogodek bo potekal v italijanščini in furlanščini. Ob 11.30 bo srečanje z Matteom Bellottom, avtorjem, ki že vrsto let proučuje in deluje v svetu vina ter je v neposrednem stiku z vinarji in kmeti. Srečanje z naslovom Razumeti Furlanijo in Kras skozi vina - Vinska filozofija neke dežele bodo zaključili z degustacijo vin kleti Ronco delle Betulle; obvezna je predhodna rezervacija. Ob 18. uri bo arheologinja, antropologinja in učiteljica zgodovine Luisa Rainer Chiap nastopila s predavanjem O vodah in Luni - trinajst pripovedi o ženskosti skozi telo, mit, obred, dušo in spomin.Sejem nastaja zahvaljujoč zavzetosti in navdušenju članov Združenja založnikov FJK, ki nenehno iščejo nove načine za približevanje bralcem, za uveljavljanje svojega glasu in za dokazovanje visoke kakovosti malih neodvisnih založb.