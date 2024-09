Nick Cave na koncu predora le vidi luč

Avstralski kantavtor Nick Cave se vrača na mednarodno glasbeno sceno z novo glasbo. Tokrat se je ponovno sestal s svojim bendom The Bad Seeds, potem ko je pred tremi leti izdal plošček Carnage z dolgoletnim sodelavcem Warrenom Ellisem. Novi album nosi naslov Wild God, izdala pa ga je Caveova založba Bad Seed Ltd. Records.

Nicholas Edward Cave ni le glasbenik in kantavtor, ampak tudi pisatelj, scenarist in filmski igralec. V več kot štiridesetletni glasbeni karieri je avstralski roker sodeloval z marsikaterim bendom, začel pa je daljnega leta 1976, ko je v Melbournu ustanovil svojo prvo zasedbo The Boys Next Door. Kmalu zatem so Cave in ostali spremenili ime v The Birthday Party in se preselili v London. Zasedba velja za enega najpomembnejših post-pank bendov konca sedemdesetih in začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja. V tistih letih je mladi Cave veliko eksperimentiral na glasbenem področju in to se pozna tudi v drugem glasbenem projektu Grinderman. Glavna Caveova skupina pa ostajajo The Bad Seeds, s katerimi je avstralski pevec posnel največ ploščkov in zaslovel na svetovni ravni. Bend igra poseben alternativni rok s pošteno dozo glasbenega eksperimentiranja. Glasbeni motivi so večkrat temačni, ravno tako besedila.

Cave, ki se na koncertih spremeni v pravega guruja, ki publiko dobesedno očara, se je pred nekaj leti z družino iz angleškega Brightona preselil v Los Angeles, potem ko se je njegov petnajstletni sin Arthur leta 2015 smrtno ponesrečil na tamkajšnjih pečinah. Nesreča se je zgodila ravno med snemanjem albuma Skeleton, ki je tako pridobil dodatno dozo depresije in žalosti. Caveov proces žalovanja se je nato nadaljeval tudi v naslednji plošči Ghosteen, v kateri je veliko aluzij na preminulega sina.

Pred dvema letoma pa nova tragedija, ko si je Caveov starejši sin Jethro v Melbournu vzel življenje. Avstralski pevec se je tokrat odločil, da bo svojo žalost skušal spremeniti v nekaj pozitivnega. Tako je prišlo do novega ploščka Wild God, v katerem je glavna tematika ravno radost in upanje v boljšo prihodnost po tako dolgem obdobju žalovanja. Koncept Cave lepo obrazloži v umirjenem komadu Joy. Posebno vzdušje ustvarja tudi pevski zbor Double R Collective, prisoten v marsikateri izmed novih skladb. V novem albumu Wild God sta vso glasbo napisala Cave in »briljantni ustvarjalec kaosa« Warren Ellis, pri snemanju so seveda sodelovali še preostali člani benda, ob njih pa tokrat tudi basist angleškega benda Radiohead Colin Greenwood.

Atmosfere so tudi v novi plošči šamanske, ponekod temačne, na koncu mračnega predora pa je le videti luč ...

Wild God

Nick Cave & The Bad Seeds

Ambient, alternativni rok

Bad Seed Ltd. Records, 2024