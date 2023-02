Nimrod je bil nekaj drugačnega

Petindvajset let je že minilo od izida ploščka Nimrod ameriške kultne pop pank zasedbe Green Day. Album je pomemben predvsem zato, ker je bil prava glasbena prelomnica v bendovi karieri. S to ploščo se je namreč kalifornijski trio oddaljil od striktnih pank rok ritmov in vrata odprl novim glasbenim zvrstem.

Zasedbo Green Day je daljnega leta 1987 ustanovil pevec in kitarist Bille Joe Armstrong, kmalu nato pa sta se mu pridružila še basist Mike Dirnt in bobnar Trè Cool. Člani benda so se od samega začetka odločili za hiter in melodičen pank rok, v teku dveh let pa so z neodvisno glasbeno založbo Lookout! Records izdali plošči 39/Smooth in Kerplunk!. Leta 1994 je mlada skupina podpisala pogodbo z založbo Reprise Records (Warner Bros Music), marketinška poteza pa se je kmalu obrestovala. Istega leta je izšla plošča Dookie, s katero so Green Day zasloveli na svetovni ravni. K temu je pripomogel tudi neverjetni uspeh videoposnetkov komadov na televizijskem kanalu MTV.

Izid plošče Dookie je s seboj prinesel planetarno slavo, Armstrong in njegovi so čez noč postali nove pank rok ikone, na to pa seveda niso bili pripravljeni. Že leto kasneje je zagledal luč nov plošček Insomniac, ki pa ni bil uspešen kot prejšnji. Zelo učinkovite pa so bile bendove glasbene turneje. Po izidu albumov Dookie in Insomniac je bend koncertiral več mesecev, tokrat ne več v manjših klubih, temveč v velikih športnih dvoranah. Nov, stresanten in kaotičen stil življenja je očitno bil za mlade fante prehud. Kot je nekoč izjavil Armstrong: »S tem, da smo nastopali v tako velikih arenah, smo v bistvu postajali to, kar smo od vedno sovražili. Zelo preprosto: stvar ni bila več zabavna.« Leta 1996 so tako odpovedali zadnje koncerte evropske turneje, vrnili so se domov in se odločili za oddih, vsak v svojem družinskem krogu.

Na začetku leta 1997 so se spet sestali v glasbenem studiu in začeli s snemanjem novih komadov. Hoteli so nekaj novega in drugačnega od prejšnjih albumov. Melodični pank rok so tako delno nadomestili pop, folk, ska in surf ritmi. Nimrod je zato glasbeni mejnik v bendovi karieri. Še pomnim, ko sem prvič prisluhnil CD-ju, ki mi ga je med šolskimi klopmi posodil sošolec. Skupino sem spoznal nekaj mesecev prej ravno z uspešnico Dookie. Očitno je bilo, da je Nimrod nekaj drugačnega, mene pa to sploh ni motilo (nekatere starejše privržence pa še kako!).

V plošči imamo tako klasične pank komade, kot je prvi Nice Guys Finish Last, ska pank v pesmi King For A Day, hardkor v enominutni Take Back, a tudi bolj pop obarvane skladbe The Grouch, Redundant, Worry Rock, surf rok v pesmi Last Ride In in pa prekrasno, akustično balado Good Riddance (Time Of Your Life). V novi, jubilejni verziji pa lahko prisluhnete tudi nekaterim še neobjavljenim komadom in live posnetkom.

Nimrod (25th Anniversary Edition)

Green Day

Pop-pank, alternativni rok

Reprise Records, 2023