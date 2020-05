Njegovi načrti so blokirani na Dunaju

Marko Ozbič sodi med naše najuspešnejše glasbenike, kot dokazuje njegov curriculum: po diplomi iz klavirja na Glasbeni matici je šel na Dunaj, kjer je svoje znanje izpopolnil na sloviti Akademiji za glasbo in upodabljajoče umetnosti ter postal zborovodja enega najboljših otroških zborov v svetovnem merilu – Wiener Sängerknaben, s katerim je uspešno nastopal v najprestižnejših svetovnih dvoranah. Sledilo je obdobje v dunajski Operi, kjer je bil asistent zborovodje. Nekaj let je vodil zbor neapeljskega opernega gledališča San Carlo, medtem osvojil 1. nagrado na natečaju za dirigente Victor De Sabata v tržaškem opernem gledališču Verdi, že nekaj let pa je zborovodja v finski državni operi v Helsinkih. Medtem uspešno nastopa po Evropi kot gostujoči dirigent. Občasno se posveča tudi skladateljevanju, kot smo lahko slišali na koncertu, ki ga je v začetku februarja dirigiral v okviru vokalnega abonmaja Slovenske filharmonije v Ljubljani.

Kje ste bili, ko so se vrata gledališč zaprla?

Po koncertu v ljubljanski filharmoniji sem se za teden dni vrnil domov, v Bazovico, od tam pa na Dunaj. Finska državna opera, v kateri sem redno zaposlen, mi je namreč konec januarja odobrila izredni dopust od februarja do konca maja in to obdobje sem nameraval izkoristiti za utrjevanje profesionalnih stikov ter vzpostavljanje novih: ob rednem delu je to nemogoče, ker primanjkuje časa za potovanja in osebne stike. Imel sem cel spisek ljudi, ki sem jih nameraval osebno obiskati, na Dunaju pa imam še vedno stanovanje, ker se v osrčju Evrope dobro počutim in upam, da se bom prej ali slej lahko približal domačim krajem. Z Dunaja sem se nameraval vrniti v Trst, sredi marca pa se je situacija nenadoma poslabšala, meje so zaprli in ukinili mednarodne prevoze, zato sem še vedno blokiran na Dunaju, kot so posledično blokirani vsi moji načrti.

Kakšne novice imate s Finske?

Finska je, tako kot Avstrija, reagirala nekoliko kasneje kot Italija, tudi zato, ker stanje ni bilo tako dramatično. Postopoma so začeli zapirati vse ustanove, iz opernega oddelka za varnost pa smo redno dobivali navodila in priporočila glede varnostnih predpisov, dokler se ni vodstvo odločilo za popolno zaporo. Bili smo sredi sezone in smo pravkar predstavili premiero Mozartove opere Don Giovanni. Lahko smo srečni, da v naši operni hiši ni prišlo do okužb.

Kakšno pa je stanje na Dunaju?

Manj dramatično kot v Italiji, Franciji ali Španiji; največje število okužb so zabeležili na Tirolskem, kjer je bila smučarska sezona na višku, zato so tudi odlašali z ukrepi, kar pa je privedlo do širjenja okužbe, saj so jo turisti s Tirolske prenašali v svoje dežele. To je izzvalo veliko polemik in s posledicami se sedaj ukvarja sodišče. Na Dunaju so zaprli javne prostore kot gledališča, restavracije in bare, univerze in ostale šole, ampak poskrbeli za logistično podporo staršem, ki se zaradi službe ne morejo ukvarjati z otroki. Najprej so začeli odpirati manjše trgovine, nato šole, kmalu bodo na vrsti restavracije in hoteli, ampak koncertne dvorane in operne hiše bodo še vedno zaprte.

So pravila na Finskem in v Avstriji manj stroga kot pri nas?

Podrobnih pravilnikov za Finsko ne poznam, tu v Avstriji pa zaenkrat veljajo še kar stroge omejitve: z javnimi prevozi se lahko pelješ samo na delovno mesto in druženja so prepovedana.

Kako se odzivajo vaši prijatelji glasbeniki po Evropi?

Kdor je redno zaposlen, dobiva plačo, ki je za približno 20% nižja (ponekod tudi za 50%, op. p), veliko slabši pa je položaj svobodnih umetnikov, ki so morali črtati vse koncerte in so torej ostali brez vsakršnega dohodka. Vem, da sta tako Finska kot Avstrija poskrbeli za finančno podporo, ne vem pa, če bo to dovolj za obdobje, ki bo bržkone trajalo še dolgo.

Kakšne so perspektive za glasbenike?

Mislim, da bodo umetniki najbolj nastradali, ker zgleda, da bodo dvorane odprle kot zadnje na vrsti. Lahko pa vidimo tudi pozitivno plat tega stanja: veliko časa na razpolago za študij, branje in poglobitev, daleč od vsakdanjega stresa in treme, potovanj, turnej, itd.

Poleti se boste torej vrnili na Finsko, kjer imate pogodbo za nedoločen čas, ampak če prav razumem, ne nameravate tam ostati v nedogled?

Trenutno sploh ne vemo, kdaj se bo operna sezona začela, osebno pa ne vem, kako dolgo bom še ostal na Finskem – to je odvisno od ponudb, ki bi lahko prišle od drugod.

Imate kak konkreten načrt?

Že nekaj časa se dogovarjam z operno hišo La Monnaie v Bruslju, kjer naj bi gostoval prihodnje leto v maju – seveda, če se bo situacija do takrat normalizirala. Zelo rad bi tudi nadaljeval sodelovanje z glasbeniki baročnega ansambla, ki sem ga vodil v Ljubljani, saj so to vrhunski glasbeniki iz cele Evrope, zanesljivo pa bom nadaljeval s komponiranjem.