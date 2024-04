O matematiki, čustvih in emancipaciji

Marguerite Hoffman je izredno talentirana študentka matematike, ki se na École normale supérieure posveča doktoratu. Mlada znanstvenica je tako zaljubljena v predmet, ki ga študira in seveda dobro obvlada, da vidi svojo prihodnost v svetu številk, teoremov in dokazov. Laurent Warner, profesor s katerim Marguerite tesno sodeluje, ji vselej ponavlja, da ne sme dovoliti matematiki, da se polasti tudi njenih čustev, a dolgolaso dekle takih nasvetov ne jemlje resno. Prepričana je, da bo vse življenja preživela na znameniti univerzi, saj se na pariški ENS počuti do take mere doma, da se med učilnicami, hodniki in menzo sprehaja v copatah.

Njene načrte pa na lepem prekriža prihod mladega študenta iz Oxforda. Lucas Savelli se prav tako kot ona obrne na profesorja Warnerja, s katerim si želi dokončati doktorat. Novica Marguerite nekoliko preseneti, ker opazi, da ju mentor postavlja na isti nivo. Kar pa jo kasneje prizadene, je sam Lucasov poseg med njeno razlago Goldbachove trditve, ko ji bivši oxfordski študent dokaže pred polno učilnico, da se moti.

Lucasova pravilna opazka jo zelo užali. Marguerite se zato odloči, da se za vedno odpove doktoratu, a tudi raziskovanju in sploh matematiki, pri čemer pa ji kmalu odvzamejo tudi štipendijo in pravico do sobe v študentskem domu.

Dekle, ki jo v filmu čudovito pooseblja Ella Rumpf, si mora zamisliti drugačen vsakdan. Pri iskanju novega bivališča sreča brezposelno plesalko Noo, s katero se v bistvu tudi prepusti novemu življenju. Slovo od matematike jo prisili, da se spet sooči s čustvi in ženskostjo, na katere je že zdavnaj pozabila.

Kljub vsemu pa je racionalno razmišljanje nikoli ne zapusti, pa čeprav jo bo to tudi drago stalo, ko bo zaradi opazke ostala brez službe in ji ne bo preostalo drugega kot da se posveti igranju na mahjong. Prav pri razmišljanju med igranjem v kitajskem lokalu pa se bo spomnila Goldbachove trditve in se vrnila točno tja, kjer se je pred leti vse končalo in se bo morda z Lucasovo pomočjo tudi na novo začelo ...

Celovečerec, ki pripoveduje o emancipaciji mlade ženske in istočasno uspe filmsko prikazati zapleten svet matematike, je osrednji junakinji Elli Rumpf zagotovil prestižno nagrado césar za najbolj perspektivno igralko leta.

Il teorema di Margherita

Država: Francija, Švica 2023

Režija: Anna Novion

Igrajo: Elia Rumpf, Jean Pierre Darroussin, Clotilde Courau in Julien Frison