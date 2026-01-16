Ob metalskih rifih tudi balada

Myles Kennedy, eden izmed boljših pevcev ameriške rock scene, in njegovi Alter Bridge se po štirih letih vračajo z novim glasbenim materialom. Prejšnji vikend je namreč ugledal luč sveta osmi plošček z istoimenskim naslovom Alter Bridge.

Myles Kennedy se je rodil leta 1969. Svoje otroštvo je preživljal na družinski kmetiji v kraju Spokane, drugem največjem mestu ameriške zvezne države Washington. V najstniških letih je prvič prišel v stik z rock glasbo Led Zeppelinov. Z delom na kmetiji je zaslužil denar, s katerim je kupil svojo prvo kitaro in preigraval komade angleških idolov. Kennedy pa ima predvsem zelo lep glas in svojevrsten način petja. Na očetovem gramofonu je poslušal največje soul pevce, najbolj pa sta nanj vplivala Marvin Gaye in Stevie Wonder. Na višji srednji šoli se je nato približal še jazz glasbi, igral je trobento v šolski godbi in prisluhnil raznoraznim glasbenim zvrstem. To glasbeno raznoliko obdobje – tako je priznal v nekem intervjuju – je odločilno vplivalo na razvoj njegove kariere.

Z jazz glasbo se je Kennedy ukvarjal tudi v bendu Cosmic Dust, s katerim je sodeloval v devetdesetih letih. Kot kitarist in tekstopisec se je nato izkazal v vrstah benda Citizen Swing in še v rock skupini The Mayfield Four, na svetovni ravni pa je zaslovel v novem tisočletju s težkim rockom zasedbe Alter Bridge. Leta 2009 je začel sodelovati z ameriškim kitaristom Slashom bivše skupine Guns N’ Roses in bistveno pripomogel k izidu plošč Apocalyptic Love, World On Fire, Living The Dream ter 4.

Še istega leta je Kennedyju uspelo uresničiti sanje in za nekaj mesecev vaditi z najljubšim bendom Led Zeppelin. Zdi se, da so takrat celo posneli nekaj (baje novih) komadov, ki pa so zaenkrat še vedno skriti v kakem predalu ...

Kennedy je torej raznolik glasbenik in pevec, še najbolj pa ga poznamo v vlogi liderja benda Alter Bridge. Bend je Kennedy ustanovil na začetku novega tisočletja. Ob njem še danes stojijo kitarist Mark Tremonti, basist Brian Marshall in bobnar Scott Phillips. Sound skupine je mešanica rock in metal ritmov, ki večkrat namiguje k bolj komercialni glasbi. Zaradi tega lahko bendovim komadom prisluhnemo tudi na marsikateri radijski postaji.

Zasedba je v dvajsetih letih posnela zavidljivih osem plošč, zadnjo Alter Bridge pa je prejšnji teden izdala Napalm Records. V njej lahko prisluhnemo dvanajstim komadom, traja pa točno eno uro. Prva pesem Silent Divide se začne z močnim metalskim rifom, Rue The Day sledi istemu glasbenemu kalupu, a z boljšim refrenom. Nivo se dodatno zviša s hitrejšim komadom Power Down, v drugi polovici plošče pa je čas tudi za balado Hang By A Thread. Udarci metronoma se nato ponovno zvišajo v skladbi Playing Aces, pred zaključno, devetminutno Slave To Master.

Alter Bridge

Alter Bridge

Hard rok, alternativni metal

Napalm Records, 2026