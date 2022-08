Ob Pahorjevi Nekropoli sedaj še Devetakova

V ljubljanskem Konzorciju je 25. avgust vedno poseben dan ... in tudi danes je bilo tako. Pri Mladinski knjigi so navadno na dan pred rojstnim dnem Borisa Pahorja tu priredili krajšo slovesnost in predstavili pisateljevo zadnjo knjigo: podobno se je zgodilo tokrat, ko so obiskovalci lahko prvič prelistali roman v stripu Nekropola, ki ga je ilustriral mladi nabrežinski umetnik Jurij Devetak in tako poskrbel, da se je maja preminuli starosta slovenskih pisateljev tudi letos nekako »vrnil« v goste založbe, s katero je vrsto let tesno sodeloval.

Na današnji »krstni« predstavitvi Nekropole je po uvodnem pozdravu glavne urednice Mladinske knjige Alenke Kepic Mohar pogovor z Jurijem Devetakom, avtorjem spremne besede Zdravkom Dušo in likovno urednico Tanjo Komadina povezoval vodja uredništva leposlovja Andrej Ilc. Beseda je tekla o genezi romana v stripu, ki je plod dveh let dela, pa tudi o umetniški in uredniški plati.

»Sedaj, ko je knjiga izšla, lahko rečem, da sem zadovoljen. A moramo počakati še na odziv bralcev, šele potem bomo videli, "po čem so fruške",« je šaljivo komentiral 25-letni ustvarjalec, ki bo roman v stripu jutri ob 18.30 predstavil v Nabrežini pred Kulturnim domom Igo Gruden. »Ko govorimo o filmih, posnetih po literarnih predlogah, vedno rečemo, da je to film tega in tega režiserja. In to je Devetakova Nekropola,« je na predstavitvi dejal Zdravko Duša, dolgoletni urednik Pahorjevih del.