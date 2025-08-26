Torek, 26 avgust 2025
Iskanje
Knjige

Ob rojstnem dnevu dvojni knjižni poklon

Danes bi tržaški pisatelj Boris Pahor praznoval 112. rojstni dan

Poljanka Dolhar |
Trst |
26. avg. 2025 | 11:28
    Ob rojstnem dnevu dvojni knjižni poklon
    Platnici knjig, ki sta izšli ob 112. rojstnem dnevu Borisa Pahorja
Dark Theme

Boris Pahor bi bil darila nedvomno vesel. Med bralce namreč danes, ob njegovem rojstnem dnevu (rodil se je 26. avgusta 1913 v Trstu in tu umrl 30. maja 2022), prihajata dve novi knjigi. Pri Goriški Mohorjevi družbi je izšla knjiga pisateljice istrskega rodu Ligi Roberto z naslovom Moje prijateljstvo z Borisom Pahorjem. Pri Cankarjevi založbi v Ljubljani pa so poskrbeli za ponatis Pahorjevega prvenca Moj tržaški naslov. Zbirko njegovih črtic, ki je prvič izšla davnega leta 1948 pri Gregorčičevi založbi v Trstu, bodo v petek ob 18. uri predstavili v Pokrajinskem muzeju v Kopru.

Knjiga Moje prijateljstvo z Borisom Pahorjem je nekakšna kronologija spominov, anekdot, skupnih doživetij, predvsem pa pogovorov s pisateljem Borisom Pahorjem in njegovo ženo Radoslavo (Rado) Premrl. Avtorica Ligi Roberto jih niza z lahkotnimi, a istočasno poglobljenimi, duhovno in filozofsko ponotranjenimi opisi. Dolgo prijateljstvo, ki se je nato širilo tudi na najožje sorodnike iz Trevisa in Trsta, ponuja v knjigi skupek intimnih, prisrčnih, ganljivih, pa tudi izrazito intelektualnih razmislekov.

Moj tržaški naslov je zbirka črtic, s katero je Boris Pahor – po vrnitvi iz nacističnih taborišč in francoskega sanatorija – stopil na literarni oder. Ponatis ohranja nekdanji podnaslov – Črtice od tu in tam, še posebej z naše zemlje na zapadu, z belega tržaškega brega –, pa tudi grafično podobo, za katero je takrat poskrbel tržaški slikar Lojze Spacal.V trinajstih črticah je Pahor zarisal teme, h katerim se je nato vso svojo dolgo pisateljsko pot vračal: taboriščna izkušnja, življenje v Trstu, ljubezen ...

Več v današnjem Primorskem dnevniku

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: