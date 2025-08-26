Ob rojstnem dnevu dvojni knjižni poklon

Boris Pahor bi bil darila nedvomno vesel. Med bralce namreč danes, ob njegovem rojstnem dnevu (rodil se je 26. avgusta 1913 v Trstu in tu umrl 30. maja 2022), prihajata dve novi knjigi. Pri Goriški Mohorjevi družbi je izšla knjiga pisateljice istrskega rodu Ligi Roberto z naslovom Moje prijateljstvo z Borisom Pahorjem. Pri Cankarjevi založbi v Ljubljani pa so poskrbeli za ponatis Pahorjevega prvenca Moj tržaški naslov. Zbirko njegovih črtic, ki je prvič izšla davnega leta 1948 pri Gregorčičevi založbi v Trstu, bodo v petek ob 18. uri predstavili v Pokrajinskem muzeju v Kopru.

Knjiga Moje prijateljstvo z Borisom Pahorjem je nekakšna kronologija spominov, anekdot, skupnih doživetij, predvsem pa pogovorov s pisateljem Borisom Pahorjem in njegovo ženo Radoslavo (Rado) Premrl. Avtorica Ligi Roberto jih niza z lahkotnimi, a istočasno poglobljenimi, duhovno in filozofsko ponotranjenimi opisi. Dolgo prijateljstvo, ki se je nato širilo tudi na najožje sorodnike iz Trevisa in Trsta, ponuja v knjigi skupek intimnih, prisrčnih, ganljivih, pa tudi izrazito intelektualnih razmislekov.

Moj tržaški naslov je zbirka črtic, s katero je Boris Pahor – po vrnitvi iz nacističnih taborišč in francoskega sanatorija – stopil na literarni oder. Ponatis ohranja nekdanji podnaslov – Črtice od tu in tam, še posebej z naše zemlje na zapadu, z belega tržaškega brega –, pa tudi grafično podobo, za katero je takrat poskrbel tržaški slikar Lojze Spacal.V trinajstih črticah je Pahor zarisal teme, h katerim se je nato vso svojo dolgo pisateljsko pot vračal: taboriščna izkušnja, življenje v Trstu, ljubezen ...