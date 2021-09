Občinstvu je zaupal, da ga poezija spremlja vsak trenutek

»Poezija je higiena govorice in duše. Poezija prikliče v bližino človeka celoten svet. Forma je drobna, moč pa taka! Poezija govori tudi o tem, česar ni izrečeno. Vsaka pesem predrugači vse pesmi, ki so bile napisane prej in z vsako pesmijo se spremeni pogled na to, kar je bilo prebrano prej. Poezija bo postala vedno pomembnejša, ker je glasna, ko jo človek potrebuje, ko se mu zdi, da je njegova eksistenca ničeva in da se mu pogled na svet zmrači.« Letošnji avtor v fokusu Mednarodnega literarnega festivala Vilenica, Milan Dekleva, verjame v poezijo. V torek je to zaupal občinstvu vileniškega gostovanja, ki je potekalo na dvorišču RTV-centra v Kopru. Svoje misli je zaupal Ireni Urbič ter občinstvu in gledalcem, ki si bodo lahko ogledali posnetek dogodka drevi ob 22.30 na programu Televizije Koper.

Milan Dekleva (1946) je bil dolga leta urednik na Radiu Televiziji Slovenije, uveljavil pa se je predvsem kot literat. Izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti je namreč pesnik in pisatelj, ampak tudi prevajalec, novinar in glasbenik. »Vse to je raslo drugo z drugim, razraslo pa se je s poezijo,« je o svoji vitalni in ustvarjalni moči povedal med večerom in dodal, da ga poezija spremlja vsak trenutek.