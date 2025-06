Občutki samotnega popotnika ob spoznavanju podrobnosti okolja

V teh dneh je v galeriji repenske Kraške hiše na ogled fotografska razstava Maria Sillanija Djerrahiana. Fotograf armenskega porekla, ki se je rodil v etiopski prestolnici Addis Abeba leta 1940, že več kot pet desetletij ustvarja na Tržaškem.

Do 13. julija bo v repenski galeriji na ogled njegova razstava Na vsak način: v živo. Na odprtju razstave sta njegovo delo predstavila predsednik zadruge Naš Kras Edi Kraus ter umetniška kritičarka Jasna Merkù. O Djerrahianovih fotografijah je slednja dejala, da so konceptualne, izvirne in prefinjene. Glavni motivi njegovega ustvarjanja so pojavi kraške krajine. Na tokratni razstavi pridejo do izraza razni odtenki kamna, pred kulisami galaksij ali mrkih kraških nebes.

Djerrahian se pri svojem ustvarjanju poslužuje raznih tehnik, od analogne do digitalne, včasih pa fotografira tudi s pomočjo polaroidov, torej fotografskih aparatov, ki takoj natisnejo fotografijo. Mnogokrat fotografijam ročno doda pigmente. O Djerrahianovem najnovejšem ustvarjalskem ciklu, ki je nastal lani, je Merkù v predstavitvi razstave zapisala, da ga gre smatrati kot odkrivanja samotnega popotnika. S fotografijami raznih formatov predstavlja občutke, ki jih doživlja ob spoznavanju podrobnosti okolja. »Kamni razodevajo nepravilnost površin, ki jih včasih prekrivajo lišaji, včasih so mokre, svetloba odseva nešteto barvnih nians, da jih doživljamo kot edinstvene slikarske poteze, ki jih bogastvo tekstur dodatno oplemeniti,» je dodala Merkù.

Razstava je na ogled ob nedeljah in praznikih od 11.00 do 12.30 in od 15.00 do 17. ure.