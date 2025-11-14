Od zadetka v črno mineva dvajset let

Ljubitelji elektronske glasbe že dolgo čakajo na povratek ameriškega glasbenika Jamesa Murphyja, bolje znanega s psevdonimom LCD Soundsystem. Potem ko je oktobra lani zagledal luč single X-Ray Eyes, smo vsi mislili, da bo kmalu nato sledil album, a ni bilo tako. Zadnja plošča American Dream je izšla pred daljnimi sedmimi leti, sicer pa nas je Murphy že od samega začetka leta 2005 s prvencem LCD Soundsystem privadil na daljše presledke med enim izdelkom in drugim. Ravno istoimenski plošček praznuje letos okroglo dvajsetletnico.

LCD Soundsystem ni pravi bend, saj ga sestavlja le en sam član, glasbeni producent James Murphy. Svojo glasbeno kariero je začel s psevdonimom Death From Above, ko je na začetku devetdesetih vrtel plošče v manjših klubih newyorške underground scene.

Leta 1999 je s prijateljem Timom Goldsworthyjem in menedžerjem Jonathanom Galkinom ustanovil glasbeno založbo DFA Records, tri leta kasneje pa je s svojo založbo izdal prvi single Losing My Edge pod psevdonimom LCD Soundsystem. Sledili so še komadi Give It Up, Yeah, Movement in končno je leta 2005 prišla na vrsto prva plošča, LCD Soundsystem. Murphy je s prvencem kmalu zaslovel na svetovni glasbeni sceni, dance-pank single Daft Punk Is Playing at My House je pa še danes aktualna uspešnica, ki ji lahko prisluhnemo v marsikaterem nočnem klubu. V naslednjih dvajsetih letih je Murphy izdal le še tri plošče – Sound Of Silver, This Is Happening in American Dream.

A vrnimo se na začetek novega tisočletja. Murphyjeva glasbena zgodba je tesno povezana z New Yorkom. Tja se je glasbenik iz New Jerseyja preselil proti koncu osemdesetih. Kmalu je začel igrati v dveh manjših bendih, Pony in Speedking, s katerima ni imel velikega uspeha, igrata pa ključno vlogo pri njegovi glasbeni rasti.

Murphyjev background torej ni elektronska glasba (kot marsikdo misli), ampak indie rok, post pank. Bil je bobnar in pevec in to se je nato v prvencu še kako poznalo. Očitna pa je tudi njegova genialna producentska žilica. Gojil jo je dan za dnem. Najprej z odprtjem glasbenega studia Plantain Recording Studio, nato pa še z ustanovitvijo založbe DFA Records. V glasbenem preporodu, ki ga je New York doživljal v prvih letih novega tisočletja, je DFA Records igrala odločilno vlogo na underground sceni.

Murphy je ob tem vrtel plošče v newyorških klubih in občasno snemal svojo glasbo v studiu. Tako so nastali prvi komadi, ki jih je ameriški glasbenik s točno določenim tempom izdajal z novim imenom LCD Soundsystem. Pričakovanja so tako stalno rasla do leta 2005, ko je zagledal luč istoimenski prvenec, s katerim je Murphy dokončno zadel v črno.

