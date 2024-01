Odpovedali letošnji MetalDays

Metalskega festivala MetalDays letos ne bo. Novico o tem so organizatorji festivala objavili na facebook profilu Metaldays.

Kultni metalski festival MetalDays, prej MetalCamp, je dolga leta gostoval v Tolminu, lani pa so prizorišče prestavili v Velenje. Danes so organizatorji sporočili, da je letošnja izvedba festivala odpovedana, poročajo Primorske novice.

»Dragi prijatelji in obiskovalci festivala MetalDays, z mešanimi občutki vam sporočamo novico, da smo zaradi vseh izzivov, s katerimi smo se morali soočiti, sprejeli težko odločitev, da festivala MetalDays v letu 2024 ne bomo organizirali,« so zapisali na facebook profilu in napovedali, da se bodo osredotočili na organizacijo festivala MetalDays 2025, ki bo od 27. julija do 2. avgusta 2025.

Spomnili so, da se je »MetalDays 2023 soočil z nepredvidenimi težavami zaradi hudih poplav, kar je privedlo do odpovedi zadnjih dveh festivalskih dni. Posledice, skupaj z izpadom dohodka, so nam otežile organizacijo festivala in zagotovitev festivalske izkušnje, ki si jo obiskovalci zagotovo zaslužite«.

Kot so zapisali, so organizatorji festivala MetalDays zavezani k obljubi, da je festival nepozabna in edinstvena izkušnja. »Glede na vse okoliščine menimo, da je odločitev za premor in preusmeritev naših prizadevanj za zagotavljanje nove nepozabne izkušnje v letu 2025 pravilna in logičen korak naprej. Namesto hitenja in sklepanja kompromisov vidimo to kot priložnost za premor, sveže ideje in ponovno združitev v organizaciji kar najboljše edicije festivala v letu 2025,« je sporočila ekipa festivala MetalDays.

Ob tem so dodali, da so vstopnice, kupljene za leto 2024, veljavne za leto 2025, o čemer bodo imetniki vstopnic obveščeni tudi po elektronski pošti. Prav tako lahko vsi imetniki vstopnic za MetalDays 2024 brezplačno obiščejo festival GoatHell.