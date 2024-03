»Odprimo oči, prisluhnimo pesniku«

Občina Sežana letos prvič obeležuje svoj Kulturni praznik, ki je v spomin na Srečka Kosovela razglašen na njegov rojstni dan, torej na 18. marec. Ob 120-letnici rojstva se je pesniku poklonila tudi ministrica Asta Vrečko – najprej v Tomaju, kjer je Srečko preživel velik del svojega življenja in kjer je tudi pokopan.

»Ob 120-letnici rojstva Srečka Kosovela tukaj na Krasu kot tudi po vsej Sloveniji praznujemo njegovo pesniško veličino in humanizem. Njegove pesmi odražajo tako prodornega duha časa, odzival pa se je tudi na pomembne tokove v poeziji, poznamo ga kot konstruktivista, obenem pa tudi kot globokega misleca, humanista. Človeka, ki je umrl izjemno mlad, ampak ne glede na to, nam njegove pesmi še vedno sporočajo univerzalno sporočilo, kako se spopadati in živeti v svetu ter ostati velik človek,« je med drugim poudarila ministrica.

Ob obisku v Tomaju se je ministrica v Kosovelovi domačiji srečala z županom Občine Sežana Andrejem Silo, pred premiero predstave VLAK ŠT. 1 2 3 V BODOČNOST, ki je nastala v sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana in Slovenskim stalnim gledališčem iz Trsta, pa je nagovorila številne prisotne v sežanskem gledališču. Spomnila je, da so Kosovela »bistre in zvedave misli vodile iz Tomaja v Ljubljano, Trst, v svet, v katerem je izkusil marsikaj, premnogokat lakoto in mraz«. Vse je pozvala, naj prisluhnijo »poeziji, sodobni ali Kosovelovi, ki nas opominja, da je edina luč, ki zasije na razvaline človeštva in človečanstva prav Človek. Da je in ostane vsak od nas, ob vseh družbenih vlogah, funkcijah, nazivih in odgovornostih, ki jih prevzame, najprej in čisto do konca predvsem Človek.«