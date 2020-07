Olgi Tokarczuk nagrada zgodovina v romanu

Nobelova nagrajenka za književnost Olga Tokarczuk (nagrado so ji podelili decembra lani za leto 2018) bo 19. septembra v Pordenonu prejela nagrado zgodovina v romanu; priznanje podeljuje banka Crédit Agricole Friuladria v sodelovanju s festivalom Pordenonelegge in novinarsko nagrado Luchetta. Poljski pisateljici jo bodo izročili v sklopu pordenonskega festivala, ki bo v mestu potekal med 16. in 20. septembrom. Na dan podelitve bo avtorica romanov Beguni in Jakobove bukve spregovorila tudi o svojem prepletanju zgodovine in fikcije.