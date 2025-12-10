Založniki iz FJK predstavili svojo knjižno ponudbo v Rimu

Medtem ko javnost morda bolj pozna turinski knjižni sejem, je rimski dogodek posvečen manjšim založniškim dejavnostim, ki pa predstavljajo okoli šestdeset odstotkov italijanske založniške ponudbe. Med letom 2024 je ta tržni segment izdal skoraj 52.000 knjig.

Letošnja izvedba je potekala med 4. in 8. decembrom in jo je v prvih štirih dneh obiskalo več kot 85.000 ljudi. V petih dneh je svoje knjige ponujalo približno šeststo založnikov, obiskovalci pa so lahko sledili več kot sedemstotim dogodkom. Na letošnjem sejmu so zaznamovali tudi poltretje stoletje rojstva Jane Austen; tema pravkar končane izvedbe se tako glasi Razum in čustva.

Založniki Furlanije - Julijske krajine so postavili na ogled svoje knjige na rimskem sejmu malega in srednjega založništva Più libri più liberi (Več knjig, bolj svobodni). Prireja ga Italijansko združenje založnikov (Associazione Italiana Editori), od leta 2017 pa gostuje v kongresnem centru italijanske prestolnice La Nuvola, ki ga je v četrti EUR zasnoval svetovno znani arhitekt Massimiliano Fuksas.

Vojnovićeva Figa

Del te galaksije so tudi mali založniki iz FJK, ki so združeni v Društvu založnikov FJK in so letos vodili institucionalno stojnico dežele na rimskem sejmu.

Gre za osemnajst založb, med katerimi zaslužijo omembo Vita Activa Nuova, Kappa Vu, Qudu, White Cocal Press in Campanotto. Članici sta tudi založba Mladika iz Trsta in Založništvo tržaškega tiska: urednica ZTT Martina Kafol je obenem predsednica društva. Med različnimi knjigami na stojnici so obiskovalci sejma lahko listali po prevodih v italijanščino slovenskih knjig: od romanov Marija Čuka in Dušana Jelinčiča do vodnika po Trstu, od rezijanskih pravljic do Prešernovih in Kosovelovih pesniških zbirk, od pesmi Marianne Deganutti in Iga Grudna do otroških slikanic. Rimskega sejma sta se z Dežele FJK udeležila odbornik za kulturo Mario Anzil ter odbornica za infrastrukturo in prostor Cristina Amirante.

Razstavno-prodajna dejavnost je potekala v dveh nadstropjih: v nižjem je mrgolelo založnikov, v višjem pa so večji del prostora zasedali institucionalne stojnice in mediji, kot sta La Repubblica in RAI. Založba Bottega Errante iz Vidma je ponujala svoje knjige tudi na samostojni stojnici. Ob njej je nastopalo na sejmu veliko popularnih založb, kot so Laterza, Voland, Il Mulino, Sellerio, e/o, Keller, Iperborea in Fazi. Slovenskih avtorjev poleg knjig ZTT in Mladike skorajda ni bilo, z edino srečno izjemo Gorana Vojnovića in njegove Fige, ki je izšla pri založbi Keller v prevodu Patrizie Raveggi. Pri založbi Meltemi je izstopala knjiga tržaške avtorice Elene Cerkvenič Sono schizofrenica e amo la mia follia.

Ob izjemnem številu dogodkov, predstavitev in pogovorov je nastopilo tudi veliko gostov, med katerimi so bile nekatere medijsko izpostavljene osebnosti. Jovanotti, Marco Travaglio, Dacia Maraini, Die go Bianchi, Alessandro Barbero, Alessandro Di Battista in drugi so tako privabili številno občinstvo, ki se je potikalo med tisočerimi razstavljenimi knjigami. Popularnih gostov bi bilo sicer več, a je marsikdo odpovedal nastop zaradi političnega oz. idejnega vozla, ki je zaznamoval letošnji rimski sejem.