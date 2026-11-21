Ekstremni vremenski dogodki, ki so posledica podnebnih sprememb, na katere seveda s svojim ravnanjem vpliva človek, ljudi tudi stanejo. To je razvidno iz najnovejše analize Evropske agencije za okolje (EEA), ki želi pokazati, koliko škoda zaradi vremenskih pojavov stane vsakega posameznega državljana. Ugotovili so, da so posledice »drage« za prebivalce Slovenije, v samem evropskem vrhu pa je tudi Italija, kar zgovorno priča, da so naši kraji pod velikim udarom podnebnih sprememb.

V obdobju 1980-2025 so v EEA za Slovenijo naračunali nekaj nad 19,2 milijarde evrov skupne škode, kar znese 9541 evrov na prebivalca. Podobno študijo so izvedli leta 2023 (vedno za obdobje od leta 1980) in že tedaj je bila Slovenija članica EU z največjo škodo zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov tako na prebivalca kot na kvadratni kilometer. Slovenija sicer močno izstopa. Glede na prebivalca sta naslednja na lestvici Španija in Luksemburg, kjer pa je izračunana škoda 3316 oz. 3061 evrov. Med visoko prizadetimi je kot rečeno tudi Italija (2805 evrov) poleg nje pa še sosednja Avstrija (2576 evrov).

Po izračunih EEA je skupna škoda za državna gospodarstva zaradi ekstremnih vremenskih in podnebnih dogodkov v članicah EU med letoma 1980 in 2025 dosegla nekaj več kot 919 milijard evrov, od tega samo v zadnjih petih letih omenjenega obdobja približno 270 milijard evrov, kar kaže na eksponencialno rast pojavov in posledične škode.Čeprav število tovrstnih ekstremov od leta do leta precej niha, so v EEA namreč ugotovili, da škoda z leti narašča, zadnjih pet let pa je glede tega najbolj uničujočih. Preračunano na cene iz 2025 je v obdobju 1980-1989 škoda dosegla 8,8 milijarde evrov, med letoma 1990 in 1999 15,3 milijarde, v obdobju 2000-2009 17,7 milijarde evrov, v naslednjih 10 letih 21,2 milijarde evrov med letoma 2020 in 2025 pa kar 48,2 milijarde evrov. Največji del te škode, 44 odstotkov, je posledica poplav. Suše in zmrzali ter močni vetrovi in strele v nevihtah so povzročili okoli četrtino skupne škode, požari, toča in vročinski valovi pa okoli pet odstotkov.Le pet odstotkov najbolj ekstremnih dogodkov v zadnjih skoraj 50 letih je povzročilo kar 63 odstotkov vse škode, odstotek najhujših vremenskih nesreč pa 31 odstotkov.