Oskarji 2025: največ nominacij za muzikal Emilia Perez

Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti je danes objavila nominacije za letošnje oskarje, ki jih bodo podelili 2. marca. Za najboljši film so med drugim nominirani Emilia Perez, Substanca in Konklave. Med nominiranimi v kategoriji najboljši kratkometražni igrani film je tudi slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati

Med desetimi nominiranci za oskarja v kategoriji najboljši film so še Anora, Brutalist, Popolni neznanec, Dune: Drugi del, Še vedno sem tu, Nickel Boys in Žlehtnoba.

V kategoriji najboljši mednarodni film so si nominacijo prislužili brazilska dokumentarna drama Ainda Estou Aqui, ki ima angleški prevod I’m Still Here, danska zgodovinska drama Dekle z iglo, francoski glasbeni film Emilia Perez, ki je že slavil na evropskih filmskih nagradah in zlatih globusih, politični triler Seme svetega figovca iz Nemčije in latvijski animirani film Valovanje.

Za oskarja za najboljšega igralca so nominirani Adrien Brody (Brutalist), Timothee Chalamet (Popolni neznanec), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Konklave) in Sebastian Stan (Vajenec).

Nominacijo za oskarja za najboljšo igralko so letos prejele Cynthia Erivo (Žlehtnoba), Karla Sofia Gascon (Emilia Perez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (Substanca) in Fernanda Torres (Še vedno sem tu).

Oskarja si letos lahko obetajo tudi Sean Baker (Anora), Brady Corbet (Brutalist), James Mangold (A Complete Unknown), Jacques Audiard (Emilia Perez) in Coralie Fargeat (Substanca), ki so nominirani za oskarja za najboljšo režijo.

Nominacije za letošnje oskarje sta razglasila ameriška komika Rachel Sennott and Bowen Yang.