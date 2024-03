Osmi album se ne vrača h koreninam

Britanska brit pop skupina Kaiser Chiefs je spet med nami. Bend se vrača, tokrat kar po dolgih petih letih, z novim glasbenim materialom. Prejšnji teden je namreč zagledal luč novi plošček s preprostim naslovom Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album.

Zasedba Kaiser Chiefs je v Leedsu nastala leta 1997 z imenom Parva. Izdala je nekaj singlov, a brez vidnega uspeha, leta 2002 pa je zamenjala svoje ime v Kaiser Chiefs. Skupino sestavljajo pevec Ricky Wilson, kitarist Andrew »Whitey« White, basist Simon Rix, pianist Nick »Peanut« Baines in bobnar Vijay Mistry, ki je leta 2012 zamenjal prejšnjega Nicka Hodgsona. Bend je na začetku svoje glasbene kariere nastopil na NME glasbeni turneji, ki jo angleški tednik New Musical Express prireja vsako leto v podporo novim glasbenim skupinam. Na tak način se je predstavil širši publiki in leta 2005 končno izdal svoj prvenec Employment. Album je bil zelo uspešen in se je v nekaj mesecih povzpel na sam vrh angleških glasbenih lestvic. Sound benda je takrat sodil v tisti nov val indie roka, v katerega so spadali tudi The Strokes, Franz Ferdinand, The Killers, Arctic Monkeys, The Kooks in še bi lahko naštevali.

Uspešnemu prvencu je dve leti kasneje sledil album Yours Truly, Angry Mob in potrdil bendov glasbeni potencial. S singlom Ruby so Wilson in ostali zasloveli tudi zunaj državnih meja in nastopili na pomembnih evropskih glasbenih festivalih. Sledili so še albumi Off With Their Heads, The Future Is Medieval, Start The Revolution Without Me, Education, Education, Education & War in Stay Together. Glasba angleškega benda je bila leto za letom vedno bolj usmerjena v pop. Leta 2019 je kazalo, da se bodo stvari spremenile: s ploščkom Duck so fantje delno obujali glasbeni trend iz začetka novega tisočletja in tisti indie rok, na račun katerega so zasloveli po svetu. Več je bilo kitar, manj sintetizatorjev.

Danes pa, ko imamo pred sabo novo ploščo, je očitno, da je bila prejšnja le izjema. Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album je njihov osmi album, izdali pa so ga kar sami s svojo glasbeno založbo Kaiser Chiefs Recordings. Producentsko plat sta tokrat podpisala znameniti Nile Rodgers, ustanovitelj disko benda iz sedemdesetih Chic, in pa ameriški producent Amir Amor, ki je v prejšnjih letih sodeloval z Edom Sheeranom.

Vpliv obeh producentov je pri končnem rezultatu očiten. Prvi single How 2 Dance spominja na francoske legende elektronske glasbe Daft Punk. Drugi single Jealousy je indie pop komad, tretji Feeling Alright pa mešanica funky in disko ritmov. Med boljše skladbe lahko uvrstimo malo bolj energični Beautiful Girl in Reasons To Stay Alive.

Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album

Kaiser Chiefs

Indie pop, disco

Kaiser Chiefs Recordings, 2024