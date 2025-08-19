Padla prva klapa celovečerca Tartuferije Igorja Šterka

V Filmskem studiu Viba v Ljubljani je danes padla prva klapa celovečernega igranega filma Tartuferije režiserja Igorja Šterka. Prvi del snemanja bo potekal v studiu v Ljubljani, drugi del pa naknadno v Istri, na Hrvaškem in v Italiji, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Premiera je predvidena v prihodnjem letu.

Novi film enega izmed utemeljiteljev slovenskega novega vala iz sredine 90. let in filmskega ustvarjalca s posebno avtorsko poetiko bo črna komedija, postavljena v odmaknjen istrski zaselek, kjer tartufi zameglijo um vaščanov. Ko mojster lova na tartufe ujame največji primerek vseh časov, izbruhne mrzlica pohlepa. To je zgodba o obsedenosti in o dveh mladih, ki se imata rada, ter o vseh drugih, ki se nimajo niti malo.

Režiser je ob prvi klapi svojega sedmega celovečernega igranega filma povedal, da zgodbo, čeprav je postavljena v Istro, razume kot alegorijo. »Tartufi so lahko karkoli: moč, denar, vpliv. Skozi prizmo komedije raziskujemo, kaj se zgodi, ko posameznik pride do nečesa izjemnega, in kako se na to odzove skupnost,» je povedal.