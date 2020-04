Pearl Jam iz ameriške karantene

Iz ameriške karantene se nam oglaša ena izmed tamkajšnjih najboljših rok skupin – Pearl Jam. Bend praznuje letos trideset let delovanja z novim ploščkom Gigaton.

Zasedba Pearl Jam sodi med najbolj vplivne sodobne rok bende. Nastala je v Seattlu na začetku 90. let, v obdobju razvoja grunge glasbe, katere vidni predstavniki so bili bendi Nirvana, Soundgarden in Alice in Chains. Skupina se je odločila za mešanico agresivnih grunge ritmov in bolj melodičnega roka iz sedemdesetih, kar je njeni glasbi dalo svojstven pečat. Od ostalih bendov pa se razlikuje tudi po tem, da so njeni člani bolj ali manj nespremenjeni in so danes še živi. Samopoškodovalnost grunge gibanja se je k sreči ni dotaknila.

Zasedbo sestavljajo pevec in kitarist Eddie Vedder, kitarista Stone Gossard ter Mike McCready, basist Jeff Ament, bobnar Matt Cameron ter pianist Kenneth Gaspar. Vedder in njegovi so leta 1991 izdali prvo ploščo Ten in se kmalu nato podali na enoletno glasbeno turnejo, na kateri so takoj prišle do izraza njihove izredne koncertne sposobnosti. Zasedba je v svojih komadih večkrat spregovorila o socialnih problemih takratne ameriške družbe. Glavni pisec besedil je še danes nadarjeni Eddie Vedder, ostra družbenokritičnost pa ga še ni zapustila. Ta priden namreč na dan tudi v novem, enajstem albumu Gigaton, ki je izšel prejšnji teden. Rdeča nit plošče je spreminjanje, predvsem podnebja, na katero je zasedba od nekdaj pozorna – na platnici se tokrat neizprosno topi velika ledena gora. Člani benda s tem v zvezi kritizirajo politiko, v komadih Quick Escape in Seven ÒClock zlasti ameriškega predsednika Trumpa.

Gigaton je v glavnem dobra plošča, sestavlja jo dvanajst komadov za skoraj uro dobre glasbe. Začetek je hiter s tipičnima Pear Jam pesmima Who Ever Said in Superblood Wolfmoon. Dance Of The Clairvoyants je single, ki je dvignil kup prahu zaradi dance (!), pop-funky ritmov, Never Destination pa spet živahen komad. Konec albuma je bolj ubran z akustično Comes Then Goes in umirjenima Retrograde ter River Cross, s katerima nas Vedder prepričuje, da se bo na koncu tunela prikazala luč.

Gigaton

Pearl Jam

Melodični rok

Monkeywrench/Republic Records, 2020

Ocena: ★★★