Skupina Black Rebel Motorcycle Club je že vrsto let ena od vidnih predstavnic posebne vrste garažnega roka, pomešanega s psihedeličnimi melodijami in shoegaze distorzijami kitar. Že od daljnega leta 2001, ko je zagledal luč istoimenski prvenec, je sound benda označevala izredna rokerska energija, s stalno prisotnim kančkom melanholije. Danes pa bomo postavili v ospredje drugačen album. Pred dvajsetimi leti je namreč izšel akustični glasbeni biser Howl.

Skupino Black Rebel Motorcycle Club sta leta 1998 v San Franciscu ustanovila pevec in kitarist Peter Hayes ter pevec in basist Robert Levon Been. Z bobnarjem Nickom Jagom je bend leta 2001 prodrl na svetovno glasbeno sceno s prvencem Black Rebel Motorcycle Club. Ime zasedbe se nanaša na film iz petdesetih The Wild One, v katerem je nastopal znameniti Marlon Brando.

Prvenec in naslednji album Take Them On, On Your Own so karakterizirali garažni in trdi rok ritmi. Leta 2005 je izšla tretja plošča Howl, s popolnoma novim soundom, saj je skoraj v celoti akustična in polna bluz, country in gospel komadov. Sledila sta še albuma Baby 81 in The Effect of 333 ter nato še zamenjava bobnarja. Leta 2009 je namreč Jaga zamenjala bobnarka Leah Shapiro. Z njo je bend izdal še ploščka Beat The Devil’s Tattoo in Specter at The Feast, leta 2018 pa še zadnjo ploščo Wrong Creatures.

A vrnimo se v leto 2005 in privoščimo si album Howl. Black Rebel Motorcycle Club so dve leti prej izdali plošček Take Them On, On Your Own, ki je nekatere oboževalce po imenitnem prvencu iz leta 2001 rahlo razočaral. Pričakovanje za nov, tretji album je bilo zato veliko. Kalifornijski trio pa je vse presenetil in se odločil za skoraj v celoti akustični plošček. Štirinajst komadov za malo več kot petdeset minut izredne glasbe. Dobro se spomnim, ko sem po radiu slišal prvi single Shuffle Your Feet. Benda nisem poznal, komad pa me je s svojim gospel-bluzom spravil v dobro voljo. Kmalu nato sem si nabavil še prvi dve plošči in skupini začel vneto slediti tudi v živo. Drugi single album je morda še boljši od prvega. Ain’t No Easy Way Out je country-western koračnica, ki poslušalca v hipu spravi na noge.

Tretji single Weight Of The World še najbolj spominja na prejšnje bendove komade. Gre za prijetno, melanholično balado. Pesem, ki daje plošči naslov, pa je tista, ki me je takrat totalno prevzela in me privedla do tega, da sem se zaljubil v album in seveda bend. Howl se začne s hammond klaviaturami, napetost narašča do refrena, ko kitare sprožijo svojo energijo v izrednem crescendu! Sledi cel kup drugih dobrih skladb, album spada v bistvu med tiste redke, pri katerih ni treba »preskočiti« nobenega komada.

Dvajsetletnico izida plošče Howl bo ameriški bend letos obeležil z dolgo turnejo, ki se bo začela konec septembra. Priložnosti nikakor ne gre zamuditi!

Howl

Black Rebel Motorcycle Club

Akustični rok, folk

The Echo Label, 2005