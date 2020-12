Pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič velika Prešernova nagrajenca

Pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič sta velika Prešernova nagrajenca 2021, so sporočili z ministrstva za kulturo ob današnji obletnici rojstva pesnika Franceta Prešerna. Lainšček bo Prešernovo nagrado prejel za delo na področju literature (romani, pesniške zbirke, kratka proza, dela za otroke in mladino, filmski scenariji, radijske igre). Lainščkovi literarni dosežki s svojo visoko umetniško vrednostjo že skoraj 40 let pomembno bogatijo zakladnico slovenske kulture, so med drugim zapisali v utemeljitvi, Mušič pa bo nagrajen za življenjsko delo na področju arhitekture. V slovenskem in širšem prostoru Balkana deluje že skoraj 60 let in v njem zaseda prav posebno mesto, so zapisali.

Nagrado iz Prešernovega sklada bodo prejeli pesnik Brane Senegačnik za pesniško zbirko Pogovori z nikomer, violinistka Lana Trotovšek za poustvarjalne dosežke v zadnjih treh letih, gledališki režiser Tomi Janežič za režije v slovenskih gledališčih v zadnjih treh letih, Matjaž Ivanišin za režijo in scenarij igranega celovečernega filma Oroslan, slikar Sandi (Aleksander) Červek za razstavo 1 + 1 = 11 v Galeriji mesta Ptuj in arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc za projekta Materinski dom v Ljubljani in Poslvna stavba Term Čatež.

Nagrade bodo tradicionalno podelili na predvečer kulturnega praznika, 7. februarja.